عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى





رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.و أفادت مصادر مقدسية أن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، عبر باب المغاربة، ومارسوا طقوساً تلمودية بشكل علني، في المنطقة الشرقية، كما نفذوا جولات استفزازية في باحاته.و أوضحت المصادر أن 84 مستوطنا بينهم طلبة في المعاهد الدينية المتطرفة اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وفي سياق متصل، يستعد مستوطنون مساء اليوم عند الساعة السابعة لتنفيذ مسيرة استفزازية في البلدة القديمة من مدينة القدسالمحتلة.وكان المستوطنون قد اقتحموا الأسبوع الماضي أكثر من منطقة داخل ساحات الأقصى، في سابقة خطيرة وعلى غير المعتاد، ما يجعل المسجد كاملًا مستباحًا لاقتحاماتهم.ولأول مرة وصل المستوطنون إلى منطقة السور الشمالي للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، علما أنّ الاقتحامات لم تكن تمر من هذه المنطقة.و تعمد المستوطنون الصعود لصحن قبة الصخرة المشرفة، بالتزامن مع طرد عدد من الشبان من قبل جنود الاحتلال وإخراجهم بالقوة بحجة أنهم يزعجون المستوطنين.ورصد التقرير الدوري للانتهاكات الإسرائيلية لشهر حزيران2021 الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3373) انتهاكا.وحسب التقرير، ارتكب الاحتلال والمستوطنون (23) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، فيما اقتحم (1964) مستوطنا المسجد الأقصى المبارك.