الاحتلال يستهدف عمالاً قرب جدار الفصل بالرصاص الحي

و تسبب جدار الفصل العنصري الذي بدأ الاحتلال بإنشائه عام 2004 بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الضفة ومصادرة 164780 دونما.



و ينتهك الجدار الحقوق الأساسية لحوالي مليون فلسطيني، ما اضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من قوات الاحتلال للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.



و خلف الجدار أثاراً سلبية عميقة على العملية التعليمية؛ فقد حرم الكثير من الطلبة والمدرسين الوصول إلى مدارسهم، مما أربك العملية التعليمية في العديد من المدارس.







رام الله - دنيا الوطنصعدت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد من استهداف العمال الفلسطينيين بالرصاص الحي قرب الفتحات في جدار الفصل العنصري وخاصة في شمال الضفة الغربية.و أصيب في قلقيلية أصيب مساء أمس الأحد شاب فلسطيني بالقرب من خلة نوفل غرب المدينة برصاص الاحتلال في الجزء العلوي من قدمه قرب الجدار الفاصل.وأفادت مصادر محلية بأن العامل أصيب خلال محاولته العبور عبر جدار الفصل العنصري غرب مدينة قلقيلية.وجاءت إصابة العامل في قلقيلية بالرصاص الحي بعد وقت قصير من حادثة مشابهة بالقرب من بلدة سالم الى الغرب من مدينةجنين.و يتعرض العمال للتنكيل والملاحقة من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم.