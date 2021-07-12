طالع: سلسلة تنقلات وتكليفات اعتيادية تشمل عدة مواقع قيادية بالمؤسسات الحكومية بالقطاع





وتمثلت التنقلات والتكليفات، وفق ما نقل المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة فيما يلي:





1. تكليف م. سمير مطير وكيلاً لوزارة الحكم المحلي.



2. تكليف د. أيمن اليازوري وكيلاً لوزارة الزراعة.



3. تكليف د. إبراهيم القدرة وكيلاً مساعداً للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم.



4. تكليف م. كنعان عبيد رئيساً لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.



5. تكليف د. عماد الباز رئيساً لسلطة الأراضي.





6. تكليف د. حسن الصيفي رئيساً لديوان المظالم.



7. تكليف د. يوسف إبراهيم رئيساً لسلطة المياه والبيئة.





رام الله - دنيا الوطنأقرت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، سلسلة تنقلات وتكليفات اعتيادية شملت عدة مواقع قيادية بالمؤسسات الحكومية.