بدءاً من اليوم..الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد وقرارات أخرى بشأن معبر كرم أبو سالم

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع الأمني العام، ومصادقة المستوى السياسي، تقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 9 إلى 12 ميلًا بحريًا ابتداءً من اليوم صباحًا (يوم الإثنين).كما سيسمح باستيراد مواد طبية، مواد خاصة بالصيد، مواد خام للصناعة والنسيج، من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. كما، سيسمح بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى أراضي عام 48.