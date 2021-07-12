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استئناف حملة التطعيم ضد (كورونا) بالجرعة الأولى في إسرائيل

استئناف حملة التطعيم ضد (كورونا) بالجرعة الأولى في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تُستأنف في إسرائيل، اليوم، عملية التطعيم ضد (كورونا) بالجرعة الأولى للأشخاص الذين لم يتطعموا بعد، ويقدر عددهم بأكثر من مليون. 

ويتسنى ذلك بفضل تقديم وصول الشحنات الجديدة للقاح لمطلع الشهر القادم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأعلن عن ذلك رئيس الوزراء الإسرئيلي، نفتالي بينيت يوم أمس بعد اتفاقه خلال مكالمة هاتفية مع رئيس شركة "فايزر" ألبيرت بورلا.

وعلى أرضية الخشية من دخول سلالات جديدة للفيروس إلى البلاد عبر مطار بن غوريون الدولي، تجري (كنيست) نقاشا بمبادرة المعارضة، تحت عنوان "التقصير في المطار".

وقد جمعت المعارضة التواقيع الأربعين للنواب، اللازمة لإجراء النقاش بمشاركة بينت.

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