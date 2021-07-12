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دولي

إسرائيل: حل الأزمة الائتلافية مع القائمة العربية الموحدة

إسرائيل: حل الأزمة الائتلافية مع القائمة العربية الموحدة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت (القائمة العربية الموحدة) الليلة الماضية عن التوصل إلى تفاهم لتطبيق فوري لسلسلة قرارات يشملها الاتفاق الائتلافي.

وبذلك تم حل الأزمة مع الحزب الذي أعلن قبل ذلك أن نوابه لن يصوتوا مع الائتلاف الحكومي على مشاريع قوانين في (كنيست).

وقال رئيس الكتلة وليد طه إن الأيام القريبة ستشهد اتخاذ قرارات هامة تتعلق بالمجتمع العربي.

هذا، وأعلنت السلطة لتنظيم إسكان البدو في النقب، عن إلغاء أمر صدر بهدم ستة بيوت في قرية الزيادنة.

وقال رئيس (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس، "إنه لا علاقة لما يجري بين "الموحدة" والائتلاف الحكومي بـ (القائمة المشتركة) لا من قريب ولا بعيد". 

وأضاف: أن "الموحدة" تدفع الحكومة لاتخاذ قرارات عملية لصالح مجتمعنا العربي، وهي "معنية بتوسيع الشراكة في الائتلاف لتشمل المشتركة أو أوساطا في القائمة المشتركة".

وتابع عباس: "الاتصالات مع المشتركة تجري بتنسيق كامل معنا، وأؤكد أن أي اتصال للائتلاف مع نواب المشتركة يتم بالتنسيق والتفاهم مع القائمة العربية الموحدة". 

وقال: "نموذج العمل الذي تريده الموحدة مع الحكومة هو نموذج الشراكة الحقيقية الواضحة والشفافة التي تحترم مكانة العربي وحقه في تغيير السياسات الحكومية واتخاذ القرارات لصالحة. سئمنا نموذج "دكّة الاحتياط" واللعب على الهامش وتحت الطاولة".

وأضاف: نموذج "دكّة الاحتياط" يُسيئ لمكانة العربي ومنجزاته السياسية ويُعتبر تراجعا عن المكاسب السياسية التي حققتها القائمة العربية الموحدة خلال العام الأخير.

وتطالب "الموحدة" الحكومة بالوفاء بتعهداتها حيال المواضيع المتفق عليها أولاً، ووضع جدول زمني واضح بذلك.

كما قال عضو (كنيست) مازن غنايم من (القائمة العربية الموحدة)، في حديث لـ (مكان)، إنه "سيفكك الائتلاف إذا هاجمت الحكومة غزة".

وأضاف: "لا قصة حب بين منصور عباس والحكومة الجديدة، وبينت ونتنياهو كلاهما سيء، مشيراً إلى أننا " سننتظر للتأكد من طبيعة الحكومة الجديدة".

وذكرت إذاعة (كان)، ياعارا شابيرا، أن (القائمة العربية الموحدة) مستاءة من الاتصالات الجارية بين جهات في الائتلاف الحكومي، وبين أعضاء من (القائمة المشتركة)، لضمان أغلبية للائتلاف خلال جولات التصويت المختلفة في (كنيست).


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