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الطقس في فلسطين: أجواء حارة في معظم المناطق

الطقس في فلسطين: أجواء حارة في معظم المناطق
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الخميس، يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة   .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 32-22 31-21 31-21 بيت لحم 32-22 31-21 31-21
رام الله والبيرة 31-21 30-20 30-20 طولكرم 33-23 32-23 32-23
نابلس 33-23 32-22 32-22 قلقيلية 33-23 32-23 32-23
جنين 36-24 35-23 35-23 سلفيت 32-22 31-21 31-21
طوباس 37-25 36-24 36-24 روابي 33-23 32-22 32-22
الخليل 31-21 30-20 30-20 غزه 32-24 31-24 31-24
أريحا 42-27 41-27 41-27 خانيونس 32-24 31-24 31-24
الأغوار الشمالية 40-25 39-25 39-25 رفح 33-23 32-23 32-23

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