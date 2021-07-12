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شؤون فلسطينية

الشرطة تصدر بياناً بشأن نشر صورة هوية مواطنة متوفاة في مدينة رام الله

الشرطة تصدر بياناً بشأن نشر صورة هوية مواطنة متوفاة في مدينة رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الشرطة الفلسطينية، وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات، عن شديد اسفها لنشر صورة هوية مواطنة متوفاة في مدينة رام الله، من قبل أطراف غير رسمية وغير مخولة بنشر أي أخبار تخص الوفاة، وعدم انتظار البيان الرسمي الصادر عن المديرية العامة للشرطة. 

وأكد ارزيقات في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الشرطة فتحت تحقيقا في ظروف تهريب ونشر صورة الهوية وانها ستلاحق قانونيا كل من أساء التصرف وقام بنشر صورة هوية المتوفاة واسمها دون مراعاة واحترام لخصوصيتها وخصوصية والدتها المعتقلة في سجون الاحتلال وقبل تبليغها بشكل رسمي.

وبيّن ارزيقات بأنه لم يصدر عن الشرطة أي بيان حتى اللحظة بخصوص حالة الوفاة وأسبابها بانتظار استكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

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