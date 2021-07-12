شؤون فلسطينية

السفير القطري محمد العمادي يصل إلى قطاع غزة

السفير القطري محمد العمادي يصل إلى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
وصل السفير القطري، محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان، مساء الأحد، إلى قطاع غزة، عبر معبر (بيت حانون/ إيرز).

وانتهت جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابنيت)، أمس الأحد؛ لمناقشة مخطط جديد لنقل أموال المنحة القطرية إلى غزة، والبالغة 30 مليون دولار شهريا، دون الإعلان عن أي تفاصيل.

وبحسب موقع (يديعوت): "لم يتم تحديد الآلية النهائية لتحويل المنحة القطرية، ولذلك لن يطلب من "الكابنيت" الموافقة بشأن هذا المخطط"، مضيفًا أن المقترح الجديد لتحويلها يضمن نقل الأموال عبر الأمم المتحدة وربما لاحقا عبر السلطة الفلسطينية.

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل تأمل في أن يتم التوصل لاتفاق بين قطر و حماس في الأيام المقبلة بشأن المنحة، مردفًا أن إسرائيل أجرت عدة محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط ثور وينسلاند، الذي زار الدوحة مؤخرا لمناقشة الخطوط العريضة حول المنحة مع القطريين.

ووفق القناة 12، فإنه تصر حكومة نفتالي بينت، على أن الأموال لن تدخل غزة عبر الحقائب كما كان من قبل، وأن المخطط الجديد أنه يمكن من بريد غزة صرف تلك الأموال للأسر المحتاجة بعد تدقيق من قبل جهاز الشاباك للتأكد من عدم تسريب الأموال لأغراض عسكرية تتبع لحماس.

وسيخصص جزء من الأموال لتمويل مشاريع لتشجيع التوظيف في قطاع غزة وسيخصص البعض الآخر مباشرة لشراء الوقود لصالح محطة الكهرباء.

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