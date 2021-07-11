دعوات شبابية للتصدي لاقتحام المستوطنين الليلة لبلدة "عورتا"

رام الله - دنيا الوطنأطلق نشطاء وشبان في بلدة عورتا إلى الشرق من مدينة نابلس، دعوات للتصدي لمجموعات المستوطنين التي تنوي اقتحام المقامات التاريخية في البلدة الليلة الساعة 10:30.وجاءت دعوات النشطاء إثر قرار المستوطنين من عصابات التلال اقتحام عورتا، وتدنيس مقابر ومقامات إسلامية موجودة في البلدة.ويوجد في القرية 12 مقاما تاريخيا ودينيا، يدعي المستوطنون يهودية عدد منها ومن بينها مقام "العزير" الذي دأب المستوطنون على اقتحامه بحماية قوات الاحتلال وإقامة طقوسهم فيه ومحاولة إضفاء الطابع اليهودي عليه.