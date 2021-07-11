صبري يدعو لضرورة الرباط في الأقصى وحمايته في الـ8 من ذي الحجة

رام الله - دنيا الوطندعا خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري جميع المسلمين والمرابطين والمرابطات لضرورة الرباط في المسجد الأقصى لإعماره والحفاظ عليه ومنع المستوطنين من انتهاك حرمته وحرمة الأيام المباركة من ذي الحجة.وأكد صبري على أن عزم المستوطنين اقتحام الأقصى بشكل عام هو انتهاك لحرمته، مستنكرا ما وصفه بـ"الاعتداء الصارخ وزيادة في انتهاك حرمة الأقصى المبارك بتهديد المستوطنين اقتحامه في أيام مباركة للمسلمين قبل يوم عرفة الذي يعتبر من الأيام المرتبطة بالحج وصيام المسلمين".واعتبر صبري أن تهديدات المستوطنين بانتهاك الحرمات والمقدسات في الثامن من ذي الحجة، هو انتهاك خطير فيه اعتداءان أحدهما على المسجد الأقصى وآخر على الأيام المقدسة لدي المسلمين.وقال: "إن دلالات إصرار المستوطنين على اقتحام الأقصى يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لا تقل خطورة وتطرفا عن الحكومة السابقة، فكلهم معتدون ومجرمون بحق المسلمين".وحمّل صبري المسؤولية الكاملة لحكومة الاحتلال الجديدة لأنها توفر الحماية للمستوطنين المقتحمين، محذرا إياها "بضرورة أخذ العبر والدروس من معركة سيف القدس السابقة".كما حمّل صبري المسؤولية للحكومات العربية والإسلامية التي تقصّر بحق الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية، مطالبا بضرورة التحرك لوقف اعتداءات الاحتلال ومنع تماديه ضد المقدسات.