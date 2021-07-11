شؤون فلسطينية

ماهر مزهر: مبادرة "الشعبية" جاءت لمعالجة الواقع الفلسطيني ومشاكله

رام الله - دنيا الوطن
قال ماهر مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن مبادرة الجبهة الشعبية جاءت لمعالجة الواقع الفلسطيني ومشاكله.

وأضاف في تصريحات لقناة (الغد)، أن قضية اغتيال الناشط نزار بنات كشفت عن الكثير من المساؤى للنظام السياسي خاصة في قيادته للقضية الفلسطينية وما يجري بالضفة الغربية، مشددا على أن النظام السياسي لا يوجد بشكل فعال وهو ما من قام بتعطيل الانتخابات وهذا جوهر الأزمة الفلسطينية ومرتبط بالنظام السياسي.

وأشار إلى أنه لابد من التخلص من الانقسام والمستمر بين الفصائل الفلسطينية لمدة 14 عاما، موضحا أن الجبهة الشعبية مبادرتها تعمل على تفعيل القضية بتشكيل مجلس وطني مؤقت وتنفيذ المشروع الوطني الفلسطيني وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة والاشتباك مع الاحتلال وحق الدولة الفلسطينية.

كما أكد أن المبادرة تهدف لتشكيل حكومة وحدة وطنية ومدخل لإجراء الانتخابات والدخول في القضية الفلسطينية، مضيفا أن مبادرة الجبهة الشعبية مبادرة تضع في الأساس خارطة الطريق في القضية الفلسطينية.

وطالبت "الشعبية" بمحاصرة تداعيات جريمة اغتيال المعارض والناشط “نزار بنات”، والمعالجة الجذرية لمسبباتها وتداعياتها السلبية، وتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الجريمة وإعلان نتائجها بصورة علنية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان محاسبة مرتكبيها ومن وجههم وفقًا للنظام والقانون.

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