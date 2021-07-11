"الخارجية" تصدر توضيحاً للطلبة الدارسين في الجامعات الروسية





ويؤكد الفريق أن سفارة دولة فلسطين في موسكو تواصل على مدار الساعة متابعة هذه القضية، سواء مع السلطات الروسية المختصة، أو مع الجامعات الروسية، حرصا على المسيرة الاكاديمية لطلبتنا.





وأفادت السفارة أن الجامعات الروسية قررت اعتماد تقديم الامتحانات الكترونيا "اون لاين" وذلك لجميع الطلبة سواء أكانوا خريجين أو غير خريجين.





وتواصل الوزارة متابعة هذه القضية على أمل أن تتحسن الظروف ويصبح متاحا لطلبتنا السفر والالتحاق بجامعاتهم في بداية السنة الدراسية القادمة.

رام الله - دنيا الوطنيُعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية للطلبة الدارسين في الجامعات الروسية أنه يتعذر عليهم السفر حتى اللحظة الى روسيا، وذلك بسبب البروتوكولات الصحية المعتمدة من الأصدقاء الروس.