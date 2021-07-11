شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة يكرم الحقوقي راجي الصوراني

المجلس الأعلى للشباب والرياضة يكرم الحقوقي راجي الصوراني
رام الله - دنيا الوطن
كرم المجلس الأعلى للشباب والرياضة مساء السبت بغزة المحامي راجي الصوراني مدير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، بعد حصوله على وسام جوقة الشرف برتبة
فارس، من الرئيس الفرنسي؛ تقديرا لجهوده في مجال حقوق الإنسان ودفاعه الدائم عن الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل القارية والدولية.

وأوضح عبد السلام هنية مساعد الأمين العام أن المحامي راجي الصوراني ساهم في إبراز القضايا الإنسانية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأضاف أنه كان خير سفير للدفاع عن حقوق الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية.

بدوره أكد الصوراني أن النضال من أجل إنهاء الاحتلال هو حق وواجب، وأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية إنسانية، إنما سياسية بامتياز تتعلق بإنهاء هذا الظلم التاريخي وإحقاق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته الديمقراطية على أرضه.

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