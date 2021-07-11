"الخارجية": الدول التي لا تنتقد وتدين جرائم الاحتلال لا مصداقية لحديثها عن حقوق الإنسان





وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من الواضح ان دولة الاحتلال تواصل اطلاق يد عصابات المستوطنين وعناصرها الارهابية لتكثيف اعتداءاتها في المناطق المستهدفة تمهيدا لمصادرتها، ففي قرية جالود جنوب نابلس أقدم مستوطنون متطرفون على قطع احد أعمدة الكهرباء الرئيسية التي تغذي خربة سارة غرب القرية للضغط على سكانها ودفعهم للرحيل عنها، علما انها تتعرض لزحف استيطاني مستمر. وفي بلدة بروقين في سلفيت استولى المستوطنون على مساحات واسعة من اراضي البلدة بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة، اما في منطقة واد الحصين ومسافر يطا بمدينة الخليل قامت عصابات المستوطنين بالاعتداء على المواطنين مما أدى الى اصابة ٤ من الاطفال بجروح متفاوتة، هذا في وقت تتعرض فيه منطقة عين المالح في الاغوار الى تهديدات متواصلة بهدف اقامة بؤرة استيطانية جديدة فيها. في حين يواصل المستوطنون استهداف اراضي المخرور في بيت جالا بأشكال مختلفة عبر نصب بيوت متنقلة بالمكان وتجريف للارض بحماية قوات الاحتلال، واخرها كان اقدامهم على اشعال النار في مقاعد ومعدات اخرى تابعة للمواطنين في تلك المنطقة.



وقالت: إن الوزارة إذ تدين بشدة حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق (ج) بما فيها الاغوار المحتلة، فانها ترى ان الاحتلال يستميت في محاولاته الهادفة الى ابتلاع المزيد من الارض على طريق ترسيم خارطة مصالحه في الارض الفلسطينية من جانب واحد، مستغلا حالة الخمول وعدم الاكتراث التي تهيمن على المجتمع الدولي بما فيها الدول التي تتغنى بحقوق الانسان، وتنشد صباح مساء لحن (الحرص) على تحقيق السلام على اساس حل الدولتين ومبدأ الارض مقابل السلام، في وقت تتغاضى فيه عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته واجراءاته اليومية، وتحجم عن توجيه اي انتقاد او ادانة لتلك الجرائم والانتهاكات. وهنا تتساءل الوزارة: أين مواقف الدول التي تطالب بوقف الاجراءات احادية الجانب من هذه الاعتداءات والجرائم.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن هناك حرب إبادة وتشريد وتنكيل يشنها الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد جميع اشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، ويكاد لا يمر يوم دون الحديث عن اعتداءات وتخريب وتدمير في طول الأرض الفلسطينية وعرضها بهدف الاستيلاء وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وممارسة ابشع اشكال التهجير القسري وتفريغ الارض من المواطنين الفلسطينيين.