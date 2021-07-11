قوات قمع الاحتلال تقتحم أحد أقسام سجن "ريمون"

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعة من وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اليوم الأحد، قسم (2) بمعتقل "ريمون" واعتدت على الأسرى القابعين فيه.وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن وحدات القمع "المتسادا، والدرور، واليمام"، شنت عملية قمع واسعة ونكلت بالأسرى، وقامت بنقلهم من قسم (2) إلى قسم (8) بذات المعتقل.وأضافت "الهيئة" أن وحدات القمع تعمدت خلال حملة التفتيش التي نفذتها استفزاز الأسرى بشكل مقصود، وتحطيم مقتنياتهم ورميها خارج غرف القسم، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر بين الأسرى.