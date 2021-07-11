شؤون فلسطينية

بحر يعلن إطلاق عدة فعاليات برلمانية دولية دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة للقدس

بحر يعلن إطلاق عدة فعاليات برلمانية دولية دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة للقدس
أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
نظم المجلس التشريعي الفلسطيني، بغزة، ملتقى دولي بعنوان "الملتقى البرلماني الدولي لدعم القضية الفلسطينية"، بمشاركة من اتحادات برلمانات دولية، ونواب من نحو 13 دولة.

وقال رئيس"تشريعي غزة" د. أحمد بحر في كلمة له :" يأتي هذا الملتقى، الذي يحظى بمشاركة برلمانية دولية من مختلف أنحاء العالم، تجسيداً للإعلان الذي أطلقه المجلس التشريعي الفلسطيني في اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي وافق 30 من شهر يونيو/ حزيران، بهدف إطلاق أوسع حملة دعم ونصرة وإسناد للقضية الفلسطينية في المحافل والمنتديات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية".

وأضاف: "أن الملتقى يأتي لبلورة تجمع برلماني وحالة برلمانية صلبة تنبثق عن البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، وتضطلع بدور محوري ومسؤولية كبيرة في التأثير على صناع القرار الدولي دعماً للقضية الفلسطينية".

وأعلن إطلاق عدة فعاليات برلمانية دولية تعقب الملتقى بالتعاون مع الجهات البرلمانية في دول العالم بهدف توسيع العمل والتأثير البرلماني دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة للقدس، مقترحاً أن يكون اللقاء البرلماني الدولي القادم في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 30 نوفمبر/تشرين ثاني، تأكيداً للحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

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