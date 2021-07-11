شؤون فلسطينية

هل تتأثر رواتب الموظفين بقرار الاحتلال اقتطاع ملايين الشواكل من أموال المقاصة؟

هل تتأثر رواتب الموظفين بقرار الاحتلال اقتطاع ملايين الشواكل من أموال المقاصة؟
توضيحية
خاص دنيا الوطن
علق أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على قرار الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع ملايين الشواكل من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، بحجة دفعها لرواتب الأسرى وعائلاتهم.

وقال مجدلاني في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "القرار شكل من أشكال القرصنة التي تقوم بها حكومة الاحتلال، واستمرار للسياسة التي انتهجتها حكومة نتنياهو خلال السنوات القليلة الماضية".

وتابع: هذا الإجراء سطو على أموال الضرائب بذريعة أن السلطة تقوم بواجبها تجاه أسر الأسرى والشهداء والجرحى، مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه إعاقة جهود الإدارة الأمريكية الرامية لبناء إجراءات للثقة بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة ومنظمة التحرير، وهذا القرار من شأنه أن يوجه ضربة للجهود الأمريكية.

وقال مجدلاني: أيضا سيفشل القرار أية مساعي لتهدئة الموقف واحتواء التوتر الذي ما زال مستمراً منذ رمضان الماضي وحتى الآن وخاصة أن التهدئة ما زالت هشة والوضع قابل للانفجار في القدس وسائر الضفة في مواجهة الاستيطان وأيضاً مع سياسة استمرار الحصار على شعبنا وربط محاولة إعادة الإعمار بملف تبادل الأسرى.

وفي سؤال حول مدى تأثر هذا القرار على رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة، قال وزير التنمية الاجتماعية: بدون شك سيؤثر هذا القرار على الموازنة العامة للسلطة، وسيضعف من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه العديد من البنود الخاصة بالموازنة وليس فقط الرواتب.

وختم: من الصعب التكهن بمدى الضرر الذي يمكن أن يلحق على الموازنة العامة والقدرة على الإيفاء بالالتزامات، ليس فقط الرواتب، ولكن على البنود الأخرى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، صادق اليوم على توصية وزير الجيش بني غانتس، بتجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلاتهم.

وأضاف: سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة، وبعد ذلك سيتم اقتطاع الأموال كل شهر من المقاصة.

أخبار ذات صلة

قوات قمع الاحتلال تقتحم أحد أقسام سجن &#34;ريمون&#34;

قوات قمع الاحتلال تقتحم أحد أقسام سجن "ريمون"

قوات قمع الاحتلال تقتحم أحد أقسام سجن &#34;ريمون&#34;

قوات قمع الاحتلال تقتحم أحد أقسام سجن "ريمون"

&#34;الثقافة&#34; تختتم فعاليات ملتقى فلسطين الرابع للرواية العربية

"الثقافة" تختتم فعاليات ملتقى فلسطين الرابع للرواية العربية

فيديو.. تعرض سيارة حاخام صفد للرشق بالحجارة في القدس وإصابة سائقه

فيديو.. تعرض سيارة حاخام صفد للرشق بالحجارة في القدس وإصابة سائقه

نادي الأسير: قرار الاحتلال بسرقة أموال الشعب الفلسطيني يتطلب استراتيجية واضحة لمواجهته

نادي الأسير: قرار الاحتلال بسرقة أموال الشعب الفلسطيني يتطلب استراتيجية واضحة لمواجهته

بحر يعلن إطلاق عدة فعاليات برلمانية دولية دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة للقدس

بحر يعلن إطلاق عدة فعاليات برلمانية دولية دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة للقدس

للتوصل لتهدئة بالقطاع.. وفد أمني إسرائيلي يتوجه للقاهرة مجدداً خلال أيام

للتوصل لتهدئة بالقطاع.. وفد أمني إسرائيلي يتوجه للقاهرة مجدداً خلال أيام

عياش يشيد بالزيارة الناجحة للرئيس أبو مازن لتركيا واجتماعه مع رئيسها أردوغان

عياش يشيد بالزيارة الناجحة للرئيس أبو مازن لتركيا واجتماعه مع رئيسها أردوغان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات قمع الاحتلال تقتحم أحد أقسام سجن &#34;ريمون&#34;

قوات قمع الاحتلال تقتحم أحد أقسام سجن "ريمون"

قوات قمع الاحتلال تقتحم أحد أقسام سجن &#34;ريمون&#34;

قوات قمع الاحتلال تقتحم أحد أقسام سجن "ريمون"

&#34;الثقافة&#34; تختتم فعاليات ملتقى فلسطين الرابع للرواية العربية

"الثقافة" تختتم فعاليات ملتقى فلسطين الرابع للرواية العربية

فيديو.. تعرض سيارة حاخام صفد للرشق بالحجارة في القدس وإصابة سائقه

فيديو.. تعرض سيارة حاخام صفد للرشق بالحجارة في القدس وإصابة سائقه

نادي الأسير: قرار الاحتلال بسرقة أموال الشعب الفلسطيني يتطلب استراتيجية واضحة لمواجهته

نادي الأسير: قرار الاحتلال بسرقة أموال الشعب الفلسطيني يتطلب استراتيجية واضحة لمواجهته

بحر يعلن إطلاق عدة فعاليات برلمانية دولية دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة للقدس

بحر يعلن إطلاق عدة فعاليات برلمانية دولية دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة للقدس

عياش يشيد بالزيارة الناجحة للرئيس أبو مازن لتركيا واجتماعه مع رئيسها أردوغان

عياش يشيد بالزيارة الناجحة للرئيس أبو مازن لتركيا واجتماعه مع رئيسها أردوغان

إصابة عامل برصاص الاحتلال غرب جنين

إصابة عامل برصاص الاحتلال غرب جنين

منوعات

تامر حسني يكشف سر سعادته

تامر حسني يكشف سر سعادته

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

الإمارات تمنح ياسمين عبدالعزيز الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح ياسمين عبدالعزيز الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عمرو دياب &#34;تراند&#34; على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الإطلالة

عمرو دياب "تراند" على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الإطلالة

بعد شائعات تعذيب عاملتها.. شاهد كيف دافع أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

بعد شائعات تعذيب عاملتها.. شاهد كيف دافع أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

بسبب هذه الصورة.. إيمي سمير غانم تُثير قلق الجمهور على والدتها

بسبب هذه الصورة.. إيمي سمير غانم تُثير قلق الجمهور على والدتها

بعد الانتقادات اللاذعة.. شاهد كيف رد أحمد سعد على مهاجمي صورته بالمسجد

بعد الانتقادات اللاذعة.. شاهد كيف رد أحمد سعد على مهاجمي صورته بالمسجد

بعد سلسلة من الأزمات.. منى السابر تحسم قضيتها مع ابنتها أخيرًا

بعد سلسلة من الأزمات.. منى السابر تحسم قضيتها مع ابنتها أخيرًا

شاهد: سعد لمجرد يثير الضجة ويغضب جمهوره بملابسه الجديدة

شاهد: سعد لمجرد يثير الضجة ويغضب جمهوره بملابسه الجديدة

عربي

مصر: تأييد حكم المؤبد على بديع والبلتاجي والكتاتني بقضية اقتحام الحدود الشرقية

مصر: تأييد حكم المؤبد على بديع والبلتاجي والكتاتني بقضية اقتحام الحدود الشرقية

(سد النهضة).. مصر مستعدة لكل الخيارات وأثيوبيا تتمسك بمشروعها الاقتصادي

(سد النهضة).. مصر مستعدة لكل الخيارات وأثيوبيا تتمسك بمشروعها الاقتصادي

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا