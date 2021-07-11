هل تتأثر رواتب الموظفين بقرار الاحتلال اقتطاع ملايين الشواكل من أموال المقاصة؟





وقال مجدلاني في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "القرار شكل من أشكال القرصنة التي تقوم بها حكومة الاحتلال، واستمرار للسياسة التي انتهجتها حكومة نتنياهو خلال السنوات القليلة الماضية".





وتابع: هذا الإجراء سطو على أموال الضرائب بذريعة أن السلطة تقوم بواجبها تجاه أسر الأسرى والشهداء والجرحى، مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه إعاقة جهود الإدارة الأمريكية الرامية لبناء إجراءات للثقة بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة ومنظمة التحرير، وهذا القرار من شأنه أن يوجه ضربة للجهود الأمريكية.





وقال مجدلاني: أيضا سيفشل القرار أية مساعي لتهدئة الموقف واحتواء التوتر الذي ما زال مستمراً منذ رمضان الماضي وحتى الآن وخاصة أن التهدئة ما زالت هشة والوضع قابل للانفجار في القدس وسائر الضفة في مواجهة الاستيطان وأيضاً مع سياسة استمرار الحصار على شعبنا وربط محاولة إعادة الإعمار بملف تبادل الأسرى.





وفي سؤال حول مدى تأثر هذا القرار على رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة، قال وزير التنمية الاجتماعية: بدون شك سيؤثر هذا القرار على الموازنة العامة للسلطة، وسيضعف من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه العديد من البنود الخاصة بالموازنة وليس فقط الرواتب.





وختم: من الصعب التكهن بمدى الضرر الذي يمكن أن يلحق على الموازنة العامة والقدرة على الإيفاء بالالتزامات، ليس فقط الرواتب، ولكن على البنود الأخرى.





وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، صادق اليوم على توصية وزير الجيش بني غانتس، بتجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلاتهم.

وأضاف: سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة، وبعد ذلك سيتم اقتطاع الأموال كل شهر من المقاصة.

خاص دنيا الوطنعلق أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على قرار الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع ملايين الشواكل من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، بحجة دفعها لرواتب الأسرى وعائلاتهم.