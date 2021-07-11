للتوصل لتهدئة بالقطاع.. وفد أمني إسرائيلي يتوجه للقاهرة مجدداً خلال أيام

للتوصل لتهدئة بقطاع غزة.





ووفقاً للصحفي جيلي كوهين، من قناة (كان)، فإن الوفد الأمني سيغادر في الأيام المقبلة إلى القاهرة مرة أخرى في إطار جهود التوصل إلى اتفاق تهدئة مع غـزة.





وأضاف: "في الأيام العشرة الماضية، زار وفدان إسرائيليان القاهرة لمناقشة قضية الأسرى، كما ناقش وزير الخارجية يائير لابيد القضية مع نظيره المصري سامح شكري في بروكسل اليوم.





رام الله - دنيا الوطنيتوجه وفد أمني إسرائيلي، خلال الأيام القليلة المقبلة، مرة أخرى، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في محاولة