شؤون فلسطينية

عياش يشيد بالزيارة الناجحة للرئيس أبو مازن لتركيا واجتماعه مع رئيسها أردوغان

عياش يشيد بالزيارة الناجحة للرئيس أبو مازن لتركيا واجتماعه مع رئيسها أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الدكتور محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني بالزيارة الناجحة للرئيس محمود عباس لتركيا واجتماعه مع رئيسها أردوغان، كما أشاد في نفس المجال ما تقدمه تركيا ممثلة برئيسها طيب رجب أردوغان من دعم سياسي لفلسطين في المحافل الدولية، وعلى مساعداتها المتواصلة لشعبنا في الضفة وغزة

وقال في بيان صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست ووصلت نسخة منه لوسائل الإعلام، أن زيارة الرئيس عباس الناجحة لتركيا واجتماعه مع الرئيس أردوغان لهي تتويج لهذه العلاقات في جميع المجالات وكذلك التوافق على تنسيق جهود الدعم التركي للقدس وجميع المناطق الفلسطينية في الضفة وغزة والعمل على إنهاء الانقسام وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف: ليس غريبا على تركيا هذه المواقف الإيجابية اتجاه دعم قضيتنا ومساعدة شعبنا فهي على مدار التاريخ تربطها علاقات أخوة وصداقة وتبادل اقتصادي يعود بالفائدة على البلدين.

وأشاد عياش بالمواقف البطولية من قبل الرئيس التركي طيب رجب أردوغان اتجاه دعم قضيتنا في جميع المحافل الدولية والدفاع عن ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية وتعزيز صمود اهلنا في المدينة المقدسة والعمل على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين جميع الأطراف.

وقال: "أن تركيا بزعامة هذا الرئيس تتحرك في العديد من البؤر في العالم، وتجري اتصالاتها مع عدد من الدول من أجل نصرة شعبنا وقضيته العادلة وتنسق الجهود مع القيادة الفلسطينية".

وقدم عضو المجلس الوطني الفلسطيني الشكر على موافقة تركيا اعتبار المنطقة الصناعية التركية في جنين (شمالي الضفة الغربية) لها نفس الإعفاءات والمميزات للمناطق الصناعية في تركيا، الأمر الذي يشجع الشركات التركية لإقامة صناعاتها في هذه المنطقة".

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