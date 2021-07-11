شؤون فلسطينية

أبو بكر يعلق على قرار (كابينت) اقتطاع ملايين الشواكل بسبب دفعها كرواتب للأسرى وعائلاتهم

أبو بكر يعلق على قرار (كابينت) اقتطاع ملايين الشواكل بسبب دفعها كرواتب للأسرى وعائلاتهم
حكومة نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين،  اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، أن مصادقة ما يسمى بمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، على خصم 597 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، بسبب دفعها كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء للعام 2020، جريمة تفوح بالإرهاب والقرصنة.

وقال أبو بكر، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه التصرفات العنصرية وسياسة السطو على جزء من أموال مقاصة دولة فلسطين يقدر بملايين الشواكل، بحجة أنها تدفع كرواتب للأسرى وعائلاتهم وكذلك لعائلات الشهداء لن تزيد القيادة والشعب الفلسطيني إلا إصراراً على خدمة هؤلاء المناضلين الذين يدافعون بسنوات أعمارهم وأرواحهم عن وطن مغتصب من محتل قذر يمارس كل أشكال الإرهاب بحقنا وحق وطننا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، صادق اليوم على توصية وزير الجيش بني غانتس، بتجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلاتهم.

وأضاف: سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة، وبعد ذلك سيتم اقتطاع الأموال كل شهر من المقاصة.

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