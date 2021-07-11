حزب الشعب يقرر إنهاء عضوية وزير العمل نصري أبو جيش





جاء ذلك في بلاغ صادر عن اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





وفيما يلي نص البلاغ:



بناء على قرار اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني بالانسحاب من الحكومة احتجاجا على وضع الحريات، والصادر بتاريخ 27/6/2021 والذي أعادت تأكيده في اجتماعها الأخير يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2021 والذي تضمن قيام الرفيق نصري أبو جيش (وزير العمل) بإعلان وتأكيد استقالته من الحكومة والامتناع عن ممارسة عمله كوزير في الحكومة حتى نهاية يوم الخميس 8/7/2021، بغض النظر عن قبول استقالته أو عدمها من قبل الحكومة.



ونتيجة لعدم التزام د . نصري أبو جيش بذلك وبما التزم به أمام اللجنة المركزية يتم إنهاء عضوية نصري أبو جيش من الحزب.





إن اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني تؤكد مجدداً لرفاقنا وللرأي العام أن حزب الشعب الفلسطيني لم يعد ممثلاً بأي شكل ومن خلال أي شخص في حكومة د. محمد اشتية.





وكان وزير العمل، نصري أبو جيش، أعلن اليوم الأحد، استمراره في الحكومة الفلسطينية، كـ "وزير عمل لخدمة وطني وشعبي".

وقال عبر حسابه على (فيسبوك): "الآن انتهى اجتماعي مع دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية وبعد تقديم استقالتي له للمرة الثانية خلال أسبوعين ورفضها من قبله، فإنني أعلن استمراري في الحكومة الفلسطينية كوزير عمل لخدمة وطني وشعبي والاهداف النبيلة التي آمنت بها".



رام الله - دنيا الوطنقرر حزب الشعب الفلسطيني اليوم الأحد، إنهاء عضوية وزير العمل، د. نصري أبو جيش من الحزب، إثر إعلان الأخير استمراره بالعمل في الحكومة.