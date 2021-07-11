شؤون فلسطينية

وزير العمل: أعلن استمراري بالحكومة الفلسطينية كوزير عمل لخدمة وطني وشعبي

وزير العمل: أعلن استمراري بالحكومة الفلسطينية كوزير عمل لخدمة وطني وشعبي
وزير العمل نصري أبو جيش
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير العمل، نصري أبو جيش، اليوم الأحد، استمراره في الحكومة الفلسطينية، كـ "وزير عمل لخدمة وطني وشعبي".

وقال عبر حسابه على (فيسبوك): "الآن انتهى اجتماعي مع دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية  وبعد تقديم استقالتي له للمرة الثانية خلال أسبوعين ورفضها من قبله، فإنني أعلن استمراري في الحكومة الفلسطينية كوزير عمل لخدمة وطني وشعبي والاهداف النبيلة التي آمنت بها".

جاء ذلك بالرغم من قرار حزب الشعب الانسحاب من الحكومة  احتجاجا على وضع الحريات، والصادر بتاريخ 27/6/2021 والذي أعادت تأكيده في اجتماعها الأخير يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2021 والذي تضمن قيام أبو جيش (وزير العمل) بإعلان وتأكيد استقالته من الحكومة والامتناع عن ممارسة عمله كوزير في الحكومة حتى نهاية يوم الخميس 8/7/2021، بغض النظر عن قبول استقالته أو عدمها من قبل الحكومة.

وأعلن حزب الشعب لاحقاً إنهاء عضوية أبو جيش، بعد الإعلان عن استمراره في الحكومة، مخالفاً قرار الحزب.

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