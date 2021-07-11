أبو بكر: صمود أسرانا وثباتهم يعزز آمالنا بالحرية والخلاص من الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، إن صمود أسرانا وثباتهم يعزز آمالنا بالحرية والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.جاء ذلك عقب زيارة أبو بكر وتهنئته للأسيرين المحررين محمد سطيح من بلدة دير قديس غرب رام الله، والذي تحرر قبل عدة أيام بعد قضاء 20 عاما في الأسر، والغضنفر أبو عطوان من مدينة دورا بمحافظة الخليل، الذي خاض معركة بطولية بإضرابه المفتوح عن الطعام لمدة 65 يوما ضد اعتقاله الإداري، حيث انتصر على إدارة السجون ولم يفك إضرابه إلا بعد الإفراج عنه، ويرقد الآن في المستشفى الاستشاري لتلقي العلاج والرعاية الطبية.كما زار أبو بكر والدة الأسير مراد أبو الرب من بلدة قباطية بمحافظة جنين، المعتقل منذ 16 عاما، والمحكوم بالسجن المؤبد لأربع مرات، والتي ترقد في المستشفى ذاته.ووجه أبو بكر تحياته للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يدفعون كل يوم ثمنا باهظا من أعمارهم وأجسادهم في سبيل حريتنا والخلاص من الاحتلال.وأشاد بالصمود والثبات الذي يظهره أسرانا الأبطال كل يوم، للتغلب على حقد وعنصرية إدارة السجون الإسرائيلية واعتداءاتها، والممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية بحقهم، والتي تهدف إلى زعزعة استقرار الحياة اليومية لهم والنيل من عزيمتهم.وأكد أبو بكر أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هي البيت الحقيقي للأسرى والمؤسسة التي وجدت لخدمتهم والوقوف إلى جانب عائلاتهم ومساعدتهم، وستبقى كذلك حتى تتحقق الحرية لكافة أسرانا وأسيراتنا.