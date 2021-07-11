ألمانيا: ارتفاع في إصابات (كورونا) لليوم الخامس على التوالي





وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهراً واحداً لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



رام الله - دنيا الوطنأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، استمرار ارتفاع معدل الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في ألمانيا بوتيرة طفيفة، لليوم الخامس على التوالي، بينما تجاوز معدل الإصابة الأسبوعي للمرة الأولى منذ أسبوعين ست درجات في عدد حالات الإصابة لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، مستقرا صباح الأحد عند 6,2. يُذكر أن هذا المعدل كان يبلغ 5,8 أمس السبت، فيما كان يبلغ 5,0 قبل أسبوع.وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 745 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلاً عن ست حالات وفاة. ومقارنة بالأسبوع الماضي، فكانت حالات الإصابة بالفيروس تبلغ قبل أسبوع 559 حالة إصابة، وبلغت حالات الوفاة سبع حالات.من جانب آخر كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد، أنه قد تمّ إعطاء 81 مليون و300 آلاف جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي في ألمانيا إلى غاية اللحظة، وسط تقديرات بمتوسط معدل التطعيم بنحو 925 ألفا و343 جرعات في اليوم الواحد.