(كابينت) يصادق على اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، صادق اليوم على توصية وزير الجيش بني غانتس، بتجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلاتهم.



وأضاف: سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة، وبعد ذلك سيتم اقتطاع الأموال كل شهر من المقاصة.



يأتي ذلك بعدما أفادت إذاعة (الجيش)، بانتهاء اجتماع (كابينت) إثر انعقاد ثلاث ساعات، دون الخروج بتفاصيل.



رام الله - دنيا الوطن