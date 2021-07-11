شؤون فلسطينية

"كهرباء القدس" تدين الاعتداء على طواقمها الفنية في حي الثوري بالقدس

"كهرباء القدس" تدين الاعتداء على طواقمها الفنية في حي الثوري بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ونقابة العاملين وكافة الموظفين والعاملين فيها، حادث الاعتداء الآثم الذي تعرض له عدد من موظفي الشركة على يد أحد سارقي التيار الكهربائي بعد ورود معلومات قيامه بسرقة التيار الكهربائي في حي الثوري بالقدس، مؤكدة أن هذا الاعتداء الخطير، مدان ولن يمر بدون عقاب، ونحن على ثقة أنه لا يمثل منطقة الثوري وأهلها، لافتةً إلى أن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي.

وأشارت "كهرباء القدس" في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن المعتدي قام برمي صخرة كبيرة بشكل مباشر على موظف وهو جالس في سيارته أثناء تأديته لعمله، ما أدى إلى اختراق زجاج السيارة وأصابته مباشرة في رأسه، موضحة أن هذا الموظف كان يقوم بواجبه في محاربة السارقين، الذين لا يشكلون تهديداً على النظام الكهربائي فحسب، بل يشكلون تهديداً حقيقياً على السلم والأمن المجتمعي.

وأكدت الشركة أنها ترفض هذه الأفعال المشينة من بعض الجهات غير المسؤولة، مشيرة أنها  تركز جل جهودها للحفاظ على سلامة موظفيها سواء من مخاطر المهنة أو من أية مخاطر خارجية، وذلك لتمكينهم من تقديم الخدمات الكهربائية لأبناء مجتمعنا، ومواجهة الظروف الصعبة الخارجية المحيطة بعمل الشركة.

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