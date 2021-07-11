نقابة مستوردي المركبات: الاحتلال يرتكب مجزرة اقتصادية بحق القطاع الخاص

وأوضح النخالة أن ما يقارب من 500 مركبة حديثة مختلفة الموديل والمصدر مدفوعة الجمارك ومسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات بانتظار فتح المعابر لإدخالها لأصحابها مؤكدا أن هذه المركبات يعادل ثمنها 30 مليون دولار.



وتابع النخالة: علما ان هناك مئات السيارات أيضا موجودة في الموانئ وفي البحار بطريقها للوصول الى الموانئ وأضاف النخالة أن هناك الاف الحاويات المكدسة بالبضائع والمتواجدة لدى الجانب الإسرائيلي ما زالت محتجزة والتي يقدر تكلفتها بمئات ملايين الشواكل.





وطالب النخالة الجميع بالوقوف عند مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية لإعادة الحياة لقطاع غزة ورفع الحصار ودعم صمود المواطن والتاجر على حد سواء ، وهذا مال مجمد مجهول المصير يكبدهم خسائر فادحة.



وأكد النخالة أن أهلنا في قطاع غزة يتعرضون لمجازر أدمية واقتصادية تستهدف كافة فئات المجتمع جراء هذا الحصار الخانق وأنه قد حان وقت استحقاق هذا الشعب الصامد الصابر بأن يعيش كباقي شعوب العالم بكرامة وأن يتنقل متى شاء وأينما شاء.



كما ناشد النخالة الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان التدخل السريع للضغط على الاحتلال لفتح المعابر لتمكين السكان من العيش بحياة كريمة.



رام الله - دنيا الوطنحذر إسماعيل النخالة، رئيس نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة، من أن الاحتلال يرتكب مجزرة اقتصادية بحق القطاع الخاص بقطاع غزة، مع استمرار إغلاق المعابر واشتداد الحصار.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حالة التردي الاقتصادي في القطاع وصلت لذروتها مع دخول العديد من كبرى الشركات لغرف العناية المركزة في انتظار بصيص أمل يعيد لهم الحياة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك ونوه النخالة بأن القطاع الاقتصادي بشكل عام ولا سيما قطاع استيراد وتجارة المركبات بشكل خاص يكابد ويصارع من اجل الحفاظ على المكانة الاقتصادية.