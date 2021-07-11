دولي

منصور عباس: لا علاقة لـ (القائمة المشتركة) بمشاوراتنا مع الحكومة

منصور عباس: لا علاقة لـ (القائمة المشتركة) بمشاوراتنا مع الحكومة
منصور عباس ولابيد وبينت
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس (القائمة العربية الموحدة) في إسرائيل، د. منصور عباس، "إنه لا علاقة لما يجري بين "الموحدة" والائتلاف الحكومي بـ (القائمة المشتركة) لا من قريب ولا بعيد". 

وأضاف: أن "الموحدة" تدفع الحكومة لاتخاذ قرارات عملية لصالح مجتمعنا العربي، وهي "معنية بتوسيع الشراكة في الائتلاف لتشمل المشتركة أو أوساطا في القائمة المشتركة".

وتابع عباس: "الاتصالات مع المشتركة تجري بتنسيق كامل معنا، وأؤكد أن أي اتصال للائتلاف مع نواب المشتركة يتم بالتنسيق والتفاهم مع القائمة العربية الموحدة". 

وقال: "نموذج العمل الذي تريده الموحدة مع الحكومة هو نموذج الشراكة الحقيقية الواضحة والشفافة التي تحترم مكانة العربي وحقه في تغيير السياسات الحكومية واتخاذ القرارات لصالحة. سئمنا نموذج "دكّة الاحتياط" واللعب على الهامش وتحت الطاولة".

وأضاف: "نموذج "دكّة الاحتياط" يُسيئ لمكانة العربي ومنجزاته السياسية ويُعتبر تراجعا عن المكاسب السياسية التي حققتها القائمة العربية الموحدة خلال العام الأخير.

وكان رئيس كتلة (القائمة العربية الموحدة) في إسرائيل، وليد طه، قال: إن أعضاء الكتلة سيكفون عن المشاركة في مداولات لجان (كنيست)، كما سيمتنعون عن التصويت على مشاريع قوانين يتم طرحها في الهيئة العامة لـ (كنيست).

وتطالب "الموحدة" الحكومة بالوفاء بتعهداتها حيال المواضيع المتفق عليها أولاً، ووضع جدول زمني واضح بذلك.

كما قال عضو (كنيست) مازن غنايم من (القائمة العربية الموحدة)، في حديث لـ (مكان)، إنه "سيفكك الائتلاف إذا هاجمت الحكومة غزة".

وأضاف: "لا قصة حب بين منصور عباس والحكومة الجديدة، وبينت ونتنياهو كلاهما سيء، مشيراً إلى أننا " سننتظر للتأكد من طبيعة الحكومة الجديدة".

وذكرت إذاعة (كان)، ياعارا شابيرا، أن (القائمة العربية الموحدة) مستاءة من الاتصالات الجارية بين جهات في الائتلاف الحكومي، وبين أعضاء من (القائمة المشتركة)، لضمان أغلبية للائتلاف خلال جولات التصويت المختلفة في (كنيست).

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