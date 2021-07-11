شؤون فلسطينية

شاهد: وقفة احتجاجية في ميناء غزة للمطالبة بحماية الصيادين وإنهاء معاناتهم

شاهد: وقفة احتجاجية في ميناء غزة للمطالبة بحماية الصيادين وإنهاء معاناتهم
رام الله - دنيا الوطن
نظمت نقابة الصيادين في قطاع غزة، يوم الأحد، وقفة احتجاجية ومؤتمراً صحفياً، للمطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين وتوسعة مساحة الصيد في بحر غزة.

وشارك في الوقفة التي نظمت في ميناء غزة، عشرات الصيادين والنقابيين وحملت عنوان (صرخة.. من صيادي غزة)، تخللها رسالة وجهت باللغتين العربية والإنجليزية.

وتضمنت الوقفة إطلاق بالونات في السماء تحمل صور الضحايا من الصيادين الذين استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، كما رفعت لافتات تطالب بإعادة توسعة مساحة الصيد ووقف القتل واستهداف المراكب.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الصيادين في بحر غزة، ضاربا بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية.

وأضاف عياش في كلمته خلال المؤتمر، أن هذه الانتهاكات تشكل خطرا على حياة نحو 4500 صياد تمثل مهنة الصيد مصدر رزقهم الوحيد.وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإعادة توسعة مساحة الصيد وفتح المجال أمام الصيادين لممارسة عملهم بشكل طبيعي.

واستعرض عياش العديد من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال مؤخرا، منها استشهاد الصيادين الثلاثة من عائلة اللحام بعد ارتطام مسيرة إسرائيلية بقاربهم، وفقدان صياد لبصره جراء إطلاق الاحتلال النار عليه بشكل مباشر، إضافة لإغراق قوارب بعض الصيادين الأمر الذي أفقدهم مصدر رزقهم.

ولفت عياش إلى أن العدوان الأخير ألقى بظلاله على الصيادين من خلال فقدانهم لمعدات عملهم وشباكهم جراء القصف العنيف، مطالبا بالوقوف معهم وتعويضهم.

كما طالب نقيب الصيادين، المجتمع الدولي مؤسساته بدعم الصيادين لتثبيتهم في مهنتهم، والعمل على كبح جماح الاحتلال ووقف ممارساته بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام والصياد بشكل خاص.


 



أخبار ذات صلة

(كابينت) يصادق على اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة

(كابينت) يصادق على اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة

&#34;كهرباء القدس&#34; تدين الاعتداء على طواقمها الفنية في حي الثوري بالقدس

"كهرباء القدس" تدين الاعتداء على طواقمها الفنية في حي الثوري بالقدس

نقابة مستوردي المركبات: الاحتلال يرتكب مجزرة اقتصادية بحق القطاع الخاص

نقابة مستوردي المركبات: الاحتلال يرتكب مجزرة اقتصادية بحق القطاع الخاص

عشراوي: مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لديها صلاحيات كثيرة لكنها لا تسمع ولا تقبل النقد

عشراوي: مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لديها صلاحيات كثيرة لكنها لا تسمع ولا تقبل النقد

الزراعية بغزة: 15 ألف رأس من العجول و20 ألف من الأغنام متوفر في الأسواق

الزراعية بغزة: 15 ألف رأس من العجول و20 ألف من الأغنام متوفر في الأسواق

قوات الاحتلال تستولي على جرافة شرق نابلس

قوات الاحتلال تستولي على جرافة شرق نابلس

كهرباء غزة تستكمل مشروع إنارة شارع الرشيد الساحلي

كهرباء غزة تستكمل مشروع إنارة شارع الرشيد الساحلي

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن السفر

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن السفر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;كهرباء القدس&#34; تدين الاعتداء على طواقمها الفنية في حي الثوري بالقدس

"كهرباء القدس" تدين الاعتداء على طواقمها الفنية في حي الثوري بالقدس

قوات الاحتلال تستولي على جرافة شرق نابلس

قوات الاحتلال تستولي على جرافة شرق نابلس

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن السفر

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن السفر

هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل ريمون&#34; وتنكل بالأسرى

هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل ريمون" وتنكل بالأسرى

عبد السلام هنية: قرار إقامة مباراة برشلونة و(بيتار) الإسرائيلي بالقدس &#34;مرفوض جملة وتفصيلاً&#34;

عبد السلام هنية: قرار إقامة مباراة برشلونة و(بيتار) الإسرائيلي بالقدس "مرفوض جملة وتفصيلاً"

وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل &#34;ريمون&#34; وتنكل بالأسرى

وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل "ريمون" وتنكل بالأسرى

للحفاظ على الأراضي من الاستيلاء.. البدء بتسجيل 100 معاملة حصر إرث في سلفيت

للحفاظ على الأراضي من الاستيلاء.. البدء بتسجيل 100 معاملة حصر إرث في سلفيت

وفاتان و53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

وفاتان و53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

منوعات

تامر حسني يكشف سر سعادته

تامر حسني يكشف سر سعادته

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

الإمارات تمنح ياسمين عبدالعزيز الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح ياسمين عبدالعزيز الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عمرو دياب &#34;تراند&#34; على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الإطلالة

عمرو دياب "تراند" على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الإطلالة

بعد شائعات تعذيب عاملتها.. شاهد كيف دافع أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

بعد شائعات تعذيب عاملتها.. شاهد كيف دافع أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

بسبب هذه الصورة.. إيمي سمير غانم تُثير قلق الجمهور على والدتها

بسبب هذه الصورة.. إيمي سمير غانم تُثير قلق الجمهور على والدتها

بعد الانتقادات اللاذعة.. شاهد كيف رد أحمد سعد على مهاجمي صورته بالمسجد

بعد الانتقادات اللاذعة.. شاهد كيف رد أحمد سعد على مهاجمي صورته بالمسجد

بعد سلسلة من الأزمات.. منى السابر تحسم قضيتها مع ابنتها أخيرًا

بعد سلسلة من الأزمات.. منى السابر تحسم قضيتها مع ابنتها أخيرًا

شاهد: سعد لمجرد يثير الضجة ويغضب جمهوره بملابسه الجديدة

شاهد: سعد لمجرد يثير الضجة ويغضب جمهوره بملابسه الجديدة

عربي

مصر: تأييد حكم المؤبد على بديع والبلتاجي والكتاتني بقضية اقتحام الحدود الشرقية

مصر: تأييد حكم المؤبد على بديع والبلتاجي والكتاتني بقضية اقتحام الحدود الشرقية

(سد النهضة).. مصر مستعدة لكل الخيارات وأثيوبيا تتمسك بمشروعها الاقتصادي

(سد النهضة).. مصر مستعدة لكل الخيارات وأثيوبيا تتمسك بمشروعها الاقتصادي

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا