الزراعية بغزة: 15 ألف رأس من العجول و20 ألف من الأغنام متوفر في الأسواق

خاص دنيا الوطن - آية الملاحيأكد أدهم البسيوني، الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، أن الأضاحي متوفرة في القطاع، لهذا العام، وبالكميات والأسعار المناسبة، نافيا في الوقت ذاته وجود أي مشاكل وفق ما خططت له الوزارة مسبقاً.وقال البسيوني في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": " بالرغم من ذلك، فإن الوقت لا زال مبكرا للحكم على إقبال المواطنين على شراء الأضاحي لهذا العام".وفي السياق، أشار البسيوني، إلى أن حوالى 15 ألف رأس من العجول، و20 ألف من الأغنام متوفر في الأسواق، بالكميات والأنواع التي يرغب بها المستهلك.وقال: "إننا نشهد وجود حركة نشطة، بالرغم كل ظروف الحصار التي يمر بها الغزيين"، مشيرا إلى أن الأسعار اعتيادية مثل العام الماضي ولم يكن هناك أي تغير على الأسعار.وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، بأن وزارته تقوم بمراقبة عملية تداول المواشي، وفي حال وجود هناك استغلال سيكون تداخلات مباشرة من قبل الوزارة.وفي نهاية حديثه، أشار البسيوني، إلى أن بعد انتهاء الموسم، ستصدر الوزارة بياناً توضح فيه كيفية إقبال على المواشي، وتقييم شامل لكل الأضاحي التي تم استهلاكها.