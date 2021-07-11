كهرباء غزة: قررنا استكمال مشروع إنارة شارع الرشيد الساحلي

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، إنها وبالتعاون والتنسيق مع سلطة الطاقة الفلسطينية، قررت استكمال مشروع إنارة شارع الرشيد الساحلي من مفترق السودانية وحتى مدينة الزهراء بطول قرابة 14 كيلومتر.وأوضحت الشركة أن هذه المبادرة جاءت بتوجيهات من رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس إلى إدارة شركة توزيع الكهرباء، حيث قامت طواقم الشركة وعلى مدار الأيام الماضية بتركيب العديد من مكونات هذه الشبكات وتحديث بعضها وصيانتها لإعادتها للخدمة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وأكد الدعليس أن هذا المشروع من شأنه التخفيف عن المواطنين في منطقة المتنفس الوحيد الساحلي لقطاع غزة، وكذلك دعم الاقتصاد المحلي وخاصة قطاع السياحة بما يتضمنه من مرافق متعددة مثل الفنادق والشاليهات وصالات الأفراح وغيرها من المرافق.وأضاف الدعليس أن إنارة هذه المسافة الساحلية سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة من إدارة هذه الأماكن بشكل مريح، وسيحقق لهم مدخول جيد، وسيمكن غيرهم من التفكير بالاستثمار ورعاية مشاريع أخرى مماثلة، مما سيتيح العمل لعشرات بل مئات الشباب والأسر ذات الدخل المحدود. وبين الدعليس بأن هذه الخطوة من شأنها أيضاً الحد من حوادث السير في العديد من المناطق على طول الخط الساحلي وستؤمن موسم اصطياف مريح وآمن للمواطنين والباعة.من جانبه تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة م. سمير مطير، عن أهمية المشروع، مبيناً أن الشركة قامت بتنفيذ المرحلة الأولى قبل ثلاثة أعوام، وامتدت آنذاك من منطقة الشاليهات وحتى مفترق "محررة نتساريم" بطول 4 كيلو متر تقريباً، فيما يتم اليوم تدشين مزيد من المراحل المهمة من هذا المشروع المهم بجهود ذاتية وعلى نفقتها الخاصة، وذلك لتأمين موسم اصطياف مريح وآمن للمواطنين الذين يرتادون تلك المنطقة.وأفاد مطير بأن الشركة أوكلت تنفيذ هذا المشروع لفريق من المهندسين والفنيين الأكفاء وبالتعاون مع البلديات المعنية وهي بصدد الانتهاء من تنفيذ مشاريع كبيرة أخرى ستعلن عنها قريباً.يذكر بأن الشركة أقدمت على تنفيذ هذه المبادرة رغم أزمة الكهرباء ومحدودية المصادر، ولكن كانت الأولوية لإضفاء السعادة والرضا على المواطنين، حيث يعتبر البحر هو المتنفس الوحيد في قطاع غزة، وقد اكدت إدارة الشركة بأنها لن تتواني في خدمة المواطنين وتنفيذ مبادرات مشابهة للتخفيف عنهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.