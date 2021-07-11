الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن السفر

رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن استئناف العمل بنظام السفر (الترانزيت) من الجسر إلى المطار أيام الجمعة والسبت، ضمن ساعات عمل ودوام المعابر.كما أعلن الفريق، في بيان صحفي، اليوم الأحد، لجميع المواطنين الراغبين بالقدوم إلى أرض الوطن عبر المطارات والمعابر الأردنية، ضرورة التسجيل على المنصة المخصصة لذلك والحصول المسبق على الموافقة اللازمة (QR code)، والالتزام بإجراء فحص (كورونا) بما لا يتجاوز 72 ساعة من وصولهم إلى المطار، مؤكدا أن هذه الإجراءات مطلوبة من المواطن الأردني والفلسطيني على حد سواء، وتنطبق على حملة جوازات السفر الدبلوماسية الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.