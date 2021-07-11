هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل ريمون" وتنكل بالأسرى

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن وحدات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال (المتسادا والدرور واليمام)، اقتحمت قبل قليل قسم (2) بمعتقل "ريمون" واعتدت على الأسرى القابعين فيه.وبينت الهيئة أن وحدات القمع شنت عملية قمع واسعة ونكلت بالأسرى، وقامت بنقلهم من قسم (2) إلى قسم (8) بذات المعتقل.وأضافت الهيئة أن عملية الاقتحام تمت بدون أي مبرر يستدعي لذلك، وأن وحدات القمع تعمدت خلال حملة التفتيشات التي نفذتها استفزاز الأسرى بشكل مقصود، وتحطيم مقتنياتهم ورميها خارج غرف القسم، مما تسبب بحالة من السخط والتوتر بين صفوف الأسرى.