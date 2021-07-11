عبد السلام هنية: قرار إقامة مباراة برشلونة و(بيتار) الإسرائيلي بالقدس "مرفوض جملة وتفصيلاً"

استنكر عبد السلام هنية، مساعد الأمين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة، اليوم الأحد، قرار إقامة مباراة بين نادي برشلونة الإسباني وفريق (بيتار) الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.



وأكد هنية، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وجه العديد من الرسائل الى نادي برشلونة، مستنكراً إقامة المباراة مع فريق بيتار بمدينة القدس، واصفاً لذلك بالأمر "المرفوض جملة وتفصيلا".



وقال هنية: "إن نادي برشلونة له جماهيره الكبيرة على المستوى العربي والمستوى الفلسطيني، ونعتقد أن هذا النادي سيفقد تلك الجماهير إذا تم إقامة هذه المباراة، وسيكون عليهم مردود سلبي في كل الأمور المتعلقة بمسيرته الرياضية".



وفي السياق نفسه، أشار مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، إلى أنه كان هناك حملة ضد منتخب الأرجنتين بإقامة مباراتها داخل القدس، واستطاعت الدبلوماسية الرياضية الفلسطينية أن تجعل منتخب الأرجنتين يتراجع عن هذه المباراة، معبرا عن أمله أن يحذو نادي برشلونة حذو منتخب الارجنتين.



وكان نادي برشلونة قد أعلن في وقت سابق، رغبته في إقامة مباراة ودية مع نادي بيتار الإسرائيلي، على ملعب تيدي بمدينة القدس المحتلة.



خاص دنيا الوطن - آية الملاحي