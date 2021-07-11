عاجل

  • الزهار: أبو مازن لا يمثل الشارع الفلسطيني والاحتلال يريد صفقة أسرى مقابل الغذاء

  • عبد السلام هنية: قرار إقامة مباراة برشلونة و(بيتار) الإسرائيلي بالقدس "مرفوض جملة وتفصيلاً"

شؤون فلسطينية

التعليم تكشف لـ"دنيا الوطن" موعد وآلية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة

التعليم تكشف لـ"دنيا الوطن" موعد وآلية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة
خاص دنيا الوطن - عماد أبو سيف
أكد محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، أن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لهذا العام، سيكون في أول ثلاثة أيام من مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل، وإن لم يكن هناك عوائق خارجة عن إرادة الوزارة.

وأوضح عواد في تصريح لـ"دنيا الوطن"، اليوم الأحد، أن إعلان النتائج سيكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، والذي سيتم من خلاله معرفة الطالب تفاصيل علاماته، لافتا في الوقت ذاته، إلى أنه في اليوم الأول سيتم معرفة الطالب لعلاماته إلكترونيا، فيما سيحصل في اليوم التالي على الشهادة الورقية.

وقال: "سيتم معرفة النتائج من خلال الرسائل القصيرة"، مؤكدا أن هذه الآلية يجرى الحوار حولها مع شركتي (جوال ووطنية).

وحول آلية معرفة الطلبة لنتائجهم، أوضح مدير عام القياس والتقويم، أن الإعلان سيتم من خلال أرقام الجلوس الخاصة بالطلبة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وزارته لم تحدد آلية الإعلان عن أسماء أوائل الطلبة حتى اللحظة.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل ريمون&#34; وتنكل بالأسرى

هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل ريمون" وتنكل بالأسرى

عبد السلام هنية: قرار إقامة مباراة برشلونة و(بيتار) الإسرائيلي بالقدس &#34;مرفوض جملة وتفصيلاً&#34;

عبد السلام هنية: قرار إقامة مباراة برشلونة و(بيتار) الإسرائيلي بالقدس "مرفوض جملة وتفصيلاً"

وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل &#34;ريمون&#34; وتنكل بالأسرى

وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل "ريمون" وتنكل بالأسرى

للحفاظ على الأراضي من الاستيلاء.. البدء بتسجيل 100 معاملة حصر إرث في سلفيت

للحفاظ على الأراضي من الاستيلاء.. البدء بتسجيل 100 معاملة حصر إرث في سلفيت

وفاتان و53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

وفاتان و53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الزهار: أبو مازن لا يمثل الشارع الفلسطيني والاحتلال يريد صفقة أسرى مقابل الغذاء

الزهار: أبو مازن لا يمثل الشارع الفلسطيني والاحتلال يريد صفقة أسرى مقابل الغذاء

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الشعبية: نُطالب بوقف مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول الوقائي

الشعبية: نُطالب بوقف مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول الوقائي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل &#34;ريمون&#34; وتنكل بالأسرى

وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل "ريمون" وتنكل بالأسرى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى: شهادات حية لأسرى داخل سجون الاحتلال تعكس واقع طبي مرير

هيئة الأسرى: شهادات حية لأسرى داخل سجون الاحتلال تعكس واقع طبي مرير

العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي

العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي

لا وفيات وتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

لا وفيات وتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

حملة تطوعية لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع غزة

حملة تطوعية لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع غزة

تحت شعار &#34;صيفك إبداع&#34;.. مؤسسة إبداع تفتتح البرنامج التكنولوجي والتقني

تحت شعار "صيفك إبداع".. مؤسسة إبداع تفتتح البرنامج التكنولوجي والتقني

اقتحامات بنابلس واستمرار المواجهات والإرباك الليلي ببيتا وقصرة

اقتحامات بنابلس واستمرار المواجهات والإرباك الليلي ببيتا وقصرة

منوعات

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

الإمارات تمنح ياسمين عبدالعزيز الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح ياسمين عبدالعزيز الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عمرو دياب &#34;تراند&#34; على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الإطلالة

عمرو دياب "تراند" على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الإطلالة

بعد شائعات تعذيب عاملتها.. شاهد كيف دافع أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

بعد شائعات تعذيب عاملتها.. شاهد كيف دافع أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

بسبب هذه الصورة.. إيمي سمير غانم تُثير قلق الجمهور على والدتها

بسبب هذه الصورة.. إيمي سمير غانم تُثير قلق الجمهور على والدتها

بعد الانتقادات اللاذعة.. شاهد كيف رد أحمد سعد على مهاجمي صورته بالمسجد

بعد الانتقادات اللاذعة.. شاهد كيف رد أحمد سعد على مهاجمي صورته بالمسجد

بعد سلسلة من الأزمات.. منى السابر تحسم قضيتها مع ابنتها أخيرًا

بعد سلسلة من الأزمات.. منى السابر تحسم قضيتها مع ابنتها أخيرًا

شاهد: سعد لمجرد يثير الضجة ويغضب جمهوره بملابسه الجديدة

شاهد: سعد لمجرد يثير الضجة ويغضب جمهوره بملابسه الجديدة

اتهام فنانة شهيرة بسرقة مبيض شابة وإنجاب طفل.. من هي؟

اتهام فنانة شهيرة بسرقة مبيض شابة وإنجاب طفل.. من هي؟

عربي

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

المغرب: عيد الأضحى الأربعاء 21 تموز

المغرب: عيد الأضحى الأربعاء 21 تموز

تونس تسجل أعلى وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشار الجائحة

تونس تسجل أعلى وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشار الجائحة