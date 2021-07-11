التعليم تكشف لـ"دنيا الوطن" موعد وآلية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة

خاص دنيا الوطن - عماد أبو سيفأكد محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، أن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لهذا العام، سيكون في أول ثلاثة أيام من مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل، وإن لم يكن هناك عوائق خارجة عن إرادة الوزارة.وأوضح عواد في تصريح لـ"دنيا الوطن"، اليوم الأحد، أن إعلان النتائج سيكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، والذي سيتم من خلاله معرفة الطالب تفاصيل علاماته، لافتا في الوقت ذاته، إلى أنه في اليوم الأول سيتم معرفة الطالب لعلاماته إلكترونيا، فيما سيحصل في اليوم التالي على الشهادة الورقية.وقال: "سيتم معرفة النتائج من خلال الرسائل القصيرة"، مؤكدا أن هذه الآلية يجرى الحوار حولها مع شركتي (جوال ووطنية).وحول آلية معرفة الطلبة لنتائجهم، أوضح مدير عام القياس والتقويم، أن الإعلان سيتم من خلال أرقام الجلوس الخاصة بالطلبة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وزارته لم تحدد آلية الإعلان عن أسماء أوائل الطلبة حتى اللحظة.