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شؤون فلسطينية

للحفاظ على الأراضي من الاستيلاء.. البدء بتسجيل 100 معاملة حصر إرث في سلفيت

للحفاظ على الأراضي من الاستيلاء.. البدء بتسجيل 100 معاملة حصر إرث في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
بدأت محكمة بديا الشرعية، اليوم الأحد، بتسجيل ما يزيد على 100 معاملة حصر إرث لأصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي دير استيا وقراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقال رئيس محكمتي سلفيت وبديا الشرعيتين القاضي طالب صبري لـ"وفا": إنه وبإيعاز من قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، تم الإعلان عن حالة الطوارئ في محكمة بديا الشرعية لتسجيل الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها في كلتا البلدتين بمساحة تتجاوز 8500 دونم، وذلك عبر تكثيف العمل منذ الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة العاشرة ليلا.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على أراضي المواطنين من منطلق ديني ووطني، وتماشيا مع رؤية الرئيس محمود عباس في الحفاظ على الأرض، وتسجيلها بأسماء أصحابها.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مؤخرا عن الاستيلاء على أراضي المواطنين في بلدتي قراوة بني حسان ودير استيا بمساحة تتجاوز 8500 دونم، من أجل توسعة مستوطنتي "يكير" و"نوفيم" المقامتين على أراضي المواطنين، وأمهلتهم 20 يوما للاعتراض.

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