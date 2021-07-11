عاجل

  • عبد السلام هنية: قرار إقامة مباراة برشلونة و(بيتار) الإسرائيلي بالقدس "مرفوض جملة وتفصيلاً"

شؤون فلسطينية

الزهار: أبو مازن لا يمثل الشارع الفلسطيني والاحتلال يريد صفقة أسرى مقابل الغذاء

الزهار: أبو مازن لا يمثل الشارع الفلسطيني والاحتلال يريد صفقة أسرى مقابل الغذاء
خاص دنيا الوطن - محمد دبابش
قال محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، اليوم الأحد: "إن الاحتلال الإسرائيلي يريد صفقة تبادل أسرى مقابل الغذاء"، لافتاً إلى أن مبدأ الحركة هو الأسرى مقابل الاسرى. 

وأضاف في تصريح لـ"دنيا الوطن": "إن الاحتلال يعيش أزمة حقيقية بعد هزيمته في المعركة الأخيرة، وعدم تحقيق أي إنجاز يمكن أن يفاخر به".

وفيما يتعلق بتهديدات الاحتلال بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن حكومة الاحتلال ضعيفة تمثل أقلية ليس لها برنامج واضح، وتريد أن تعيش على المزايدات أولها التهديدات الفارغة، وهم يعرفون ان لو كانت هذه التهديدات تثمر عندهم، لما حدث الذي حدث معهم في المعركة الأخيرة.

وأشار إلى أن الحركة تعرف أن الاحتلال يعيش حالة من الضعف والتردد وحالة من فقدان الأمل، وأنه يدرك أن هناك من يستطيع أن ينهي غطرستهم.

وأوضح الزهار، أن الاحتلال ينفذ استحقاقات كسر الحصار لكن باستحياء، وأنه يريد أن ينتقم من المقاومة عبر مسه بالقضايا الإنسانية المتعلقة بالغذاء والدواء، لافتا إلى أنه سيتم إيجاد حل عبر قنوات أخرى.

وحول الشأن الداخلي الفلسطيني، قال الزهار: "أبو مازن لا يمثل الشارع الفلسطيني لا في صغيرة ولا في كبيرة، ولا في سياسة ولا في اقتصاد ولا في أمن".

وأضاف: "برنامج أبو مازن، معارض لمصالح الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي كل الشتات، وبالتالي الأفضل له أن يترك للشارع الفلسطيني أن يختار من يمثله".

 

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل ريمون&#34; وتنكل بالأسرى

هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل ريمون" وتنكل بالأسرى

عبد السلام هنية: قرار إقامة مباراة برشلونة و(بيتار) الإسرائيلي بالقدس &#34;مرفوض جملة وتفصيلاً&#34;

عبد السلام هنية: قرار إقامة مباراة برشلونة و(بيتار) الإسرائيلي بالقدس "مرفوض جملة وتفصيلاً"

التعليم تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; موعد وآلية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة

التعليم تكشف لـ"دنيا الوطن" موعد وآلية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة

وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل &#34;ريمون&#34; وتنكل بالأسرى

وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل "ريمون" وتنكل بالأسرى

للحفاظ على الأراضي من الاستيلاء.. البدء بتسجيل 100 معاملة حصر إرث في سلفيت

للحفاظ على الأراضي من الاستيلاء.. البدء بتسجيل 100 معاملة حصر إرث في سلفيت

وفاتان و53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

وفاتان و53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الشعبية: نُطالب بوقف مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول الوقائي

الشعبية: نُطالب بوقف مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول الوقائي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل &#34;ريمون&#34; وتنكل بالأسرى

وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل "ريمون" وتنكل بالأسرى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى: شهادات حية لأسرى داخل سجون الاحتلال تعكس واقع طبي مرير

هيئة الأسرى: شهادات حية لأسرى داخل سجون الاحتلال تعكس واقع طبي مرير

العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي

العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي

لا وفيات وتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

لا وفيات وتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

حملة تطوعية لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع غزة

حملة تطوعية لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع غزة

تحت شعار &#34;صيفك إبداع&#34;.. مؤسسة إبداع تفتتح البرنامج التكنولوجي والتقني

تحت شعار "صيفك إبداع".. مؤسسة إبداع تفتتح البرنامج التكنولوجي والتقني

اقتحامات بنابلس واستمرار المواجهات والإرباك الليلي ببيتا وقصرة

اقتحامات بنابلس واستمرار المواجهات والإرباك الليلي ببيتا وقصرة

منوعات

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

الإمارات تمنح ياسمين عبدالعزيز الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح ياسمين عبدالعزيز الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عمرو دياب &#34;تراند&#34; على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الإطلالة

عمرو دياب "تراند" على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الإطلالة

بعد شائعات تعذيب عاملتها.. شاهد كيف دافع أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

بعد شائعات تعذيب عاملتها.. شاهد كيف دافع أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

بسبب هذه الصورة.. إيمي سمير غانم تُثير قلق الجمهور على والدتها

بسبب هذه الصورة.. إيمي سمير غانم تُثير قلق الجمهور على والدتها

بعد الانتقادات اللاذعة.. شاهد كيف رد أحمد سعد على مهاجمي صورته بالمسجد

بعد الانتقادات اللاذعة.. شاهد كيف رد أحمد سعد على مهاجمي صورته بالمسجد

بعد سلسلة من الأزمات.. منى السابر تحسم قضيتها مع ابنتها أخيرًا

بعد سلسلة من الأزمات.. منى السابر تحسم قضيتها مع ابنتها أخيرًا

شاهد: سعد لمجرد يثير الضجة ويغضب جمهوره بملابسه الجديدة

شاهد: سعد لمجرد يثير الضجة ويغضب جمهوره بملابسه الجديدة

اتهام فنانة شهيرة بسرقة مبيض شابة وإنجاب طفل.. من هي؟

اتهام فنانة شهيرة بسرقة مبيض شابة وإنجاب طفل.. من هي؟

عربي

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

المغرب: عيد الأضحى الأربعاء 21 تموز

المغرب: عيد الأضحى الأربعاء 21 تموز

تونس تسجل أعلى وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشار الجائحة

تونس تسجل أعلى وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشار الجائحة