الشعبية: نُطالب بوقف مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول الوقائي

رام الله - دنيا الوطنأكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، على "أنّه يجب محاصرة تداعيات جريمة اغتيال الناشط نزار بنات، بما يستوجب المعالجة الجذريّة لمسبباتها وتداعياتها السلبيّة، وتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الجريمة وإعلان النتائج لجماهير شعبنا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان محاسبة مرتكبيها".وقالت الشعبية في بيانٍ وصل "دنيا الوطن": "يجب أنّ يجري سحب قوى الأمن من مراكز المدن، ووقف مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول الوقائي بالمحافظة لحين الانتهاء من التحقيق".وشدّدت على الحريّات وحق التظاهر السلمي للجميع، عملاً بمرسوم آذار/ مارس 2021، ومُحاسبة كل من يتنصّل أو يُعطّل تطبيق القرارات، وتفعيل لجنة الحريات المتوافق عليها باتفاقات القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو على أساس سياسي ووقف الاستدعاءات والملاحقات.وختمت الشعبية، بيانها بالقول: "حكومة اشتية المسؤوليّة عن جريمة اغتيال الناشط بنات بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنيّة التي اعتدت عليه وفقد حياته في مقرّاتها وعن الأحداث القمعية بحق المتظاهرين التي تلت ذلك"، مُضيفةً: "وذلك يستوجب إقالتها والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيّدة بشروط الرباعية أو غيرها، وتُعزز من صمود شعبنا، وتهيئ البيئة لإجراء الانتخابات".