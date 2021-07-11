شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي

العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، إرادة الأسرى ، و تصميمهم على قهر دولة الاحتلال ستدفع قادته إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مبينا أن الأسير العنف أبو عطوان ضرب مثالا يحتذى به في التضحية و الفداء من أجل الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية و نسمه هواء الحرية.

وأوضح أن الغضنفر أضرب عن الطعام 65 يوما بسبب الاعتقال الإداري، مبينا أن الاحتلال حاول مرارا كسر إضرابه ، مضيفا : " الغضنفر قهر سجانه ، و إدارة مصلحة سجون الاحتلال لتبرم معه اتفاقا بالإفراج عنه ".

وقال جميل عاشور ، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية: " إن انتصار الأسير الغضنفر جاء بعد محاولات من سلطات الاحتلال بكسر إضرابه إلا انه كسر عنجهية وغطرسة السجان " ، مكملا قوله: " هذا انتصار جديد للحركة الوطنية الأسيرة ولشعبنا الذي ساهم بدعمه ونصرته وتعزيز صموده"، مضيفا : " لقد رسم أنموذجا بصموده ، و إرادته، و أمعائه الخاوية في الانتصار بانتزاع حقه بالإفراج عنه، مشددا على أن الحرية لا تقدر بثمن، مهنئا ذوي الأسير الغضنفر بإطلاق سراحه.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: شهادات حية لأسرى داخل سجون الاحتلال تعكس واقع طبي مرير

هيئة الأسرى: شهادات حية لأسرى داخل سجون الاحتلال تعكس واقع طبي مرير

لا وفيات وتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

لا وفيات وتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الخارجية: نواصل طرح قضية جمع شمل الأسر الفلسطينية على المستوى الدولي

الخارجية: نواصل طرح قضية جمع شمل الأسر الفلسطينية على المستوى الدولي

حملة تطوعية لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع غزة

حملة تطوعية لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع غزة

اقتحامات بنابلس واستمرار المواجهات والإرباك الليلي ببيتا وقصرة

اقتحامات بنابلس واستمرار المواجهات والإرباك الليلي ببيتا وقصرة

&#34;مجلس القضاء الأعلى&#34; يُعلن عن عدد من الوظائف

"مجلس القضاء الأعلى" يُعلن عن عدد من الوظائف

مدير مشروع المجمع الإيطالي بغزة يوضح ملابسات القرارات الفنية بالموقع

مدير مشروع المجمع الإيطالي بغزة يوضح ملابسات القرارات الفنية بالموقع

ما مصير الكتلة الخرسانية التي ظلت عالقة في برج القاهرة بغزة؟

ما مصير الكتلة الخرسانية التي ظلت عالقة في برج القاهرة بغزة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: شهادات حية لأسرى داخل سجون الاحتلال تعكس واقع طبي مرير

هيئة الأسرى: شهادات حية لأسرى داخل سجون الاحتلال تعكس واقع طبي مرير

العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي

العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي

حملة تطوعية لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع غزة

حملة تطوعية لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع غزة

تحت شعار &#34;صيفك إبداع&#34;.. مؤسسة إبداع تفتتح البرنامج التكنولوجي والتقني

تحت شعار "صيفك إبداع".. مؤسسة إبداع تفتتح البرنامج التكنولوجي والتقني

اقتحامات بنابلس واستمرار المواجهات والإرباك الليلي ببيتا وقصرة

اقتحامات بنابلس واستمرار المواجهات والإرباك الليلي ببيتا وقصرة

إصابة مواطنين بينهم أطفال باعتداء للمستوطنين بالخليل

إصابة مواطنين بينهم أطفال باعتداء للمستوطنين بالخليل

الاحتلال يعتقل شابا بعد الاعتداء عليه بسلوان

الاحتلال يعتقل شابا بعد الاعتداء عليه بسلوان

مالية غزة تعلن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

مالية غزة تعلن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

منوعات

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

الإمارات تمنح ياسمين عبدالعزيز الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح ياسمين عبدالعزيز الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عمرو دياب &#34;تراند&#34; على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الإطلالة

عمرو دياب "تراند" على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الإطلالة

بعد شائعات تعذيب عاملتها.. شاهد كيف دافع أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

بعد شائعات تعذيب عاملتها.. شاهد كيف دافع أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

بسبب هذه الصورة.. إيمي سمير غانم تُثير قلق الجمهور على والدتها

بسبب هذه الصورة.. إيمي سمير غانم تُثير قلق الجمهور على والدتها

بعد الانتقادات اللاذعة.. شاهد كيف رد أحمد سعد على مهاجمي صورته بالمسجد

بعد الانتقادات اللاذعة.. شاهد كيف رد أحمد سعد على مهاجمي صورته بالمسجد

بعد سلسلة من الأزمات.. منى السابر تحسم قضيتها مع ابنتها أخيرًا

بعد سلسلة من الأزمات.. منى السابر تحسم قضيتها مع ابنتها أخيرًا

شاهد: سعد لمجرد يثير الضجة ويغضب جمهوره بملابسه الجديدة

شاهد: سعد لمجرد يثير الضجة ويغضب جمهوره بملابسه الجديدة

اتهام فنانة شهيرة بسرقة مبيض شابة وإنجاب طفل.. من هي؟

اتهام فنانة شهيرة بسرقة مبيض شابة وإنجاب طفل.. من هي؟

عربي

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

المغرب: عيد الأضحى الأربعاء 21 تموز

المغرب: عيد الأضحى الأربعاء 21 تموز

تونس تسجل أعلى وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشار الجائحة

تونس تسجل أعلى وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشار الجائحة