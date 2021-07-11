العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي



وأوضح أن الغضنفر أضرب عن الطعام 65 يوما بسبب الاعتقال الإداري، مبينا أن الاحتلال حاول مرارا كسر إضرابه ، مضيفا : " الغضنفر قهر سجانه ، و إدارة مصلحة سجون الاحتلال لتبرم معه اتفاقا بالإفراج عنه ".



وقال جميل عاشور ، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية: " إن انتصار الأسير الغضنفر جاء بعد محاولات من سلطات الاحتلال بكسر إضرابه إلا انه كسر عنجهية وغطرسة السجان " ، مكملا قوله: " هذا انتصار جديد للحركة الوطنية الأسيرة ولشعبنا الذي ساهم بدعمه ونصرته وتعزيز صموده"، مضيفا : " لقد رسم أنموذجا بصموده ، و إرادته، و أمعائه الخاوية في الانتصار بانتزاع حقه بالإفراج عنه، مشددا على أن الحرية لا تقدر بثمن، مهنئا ذوي الأسير الغضنفر بإطلاق سراحه.



رام الله - دنيا الوطنأكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، إرادة الأسرى ، و تصميمهم على قهر دولة الاحتلال ستدفع قادته إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مبينا أن الأسير العنف أبو عطوان ضرب مثالا يحتذى به في التضحية و الفداء من أجل الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية و نسمه هواء الحرية.