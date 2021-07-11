لا وفيات وتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيل (45) إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 410 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم يسجل اي حالات وفاة جديدة.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 214 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 115201 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 1514حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 112612 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1075 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 44 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 29 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرع، بالإضافة إلى اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 8853 شخصا.