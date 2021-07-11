الخارجية: نواصل طرح قضية جمع شمل الأسر الفلسطينية على المستوى الدولي

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن الوزارة وعبر بعثة دولة فلسطين في جنيف تواصل طرح قضية جمع شمل الأسر الفلسطينية من جديد على المستوى الدولي، وذلك في اطار دعم الجهود التي تبذلها هيئة الشؤون المدنية في هذا الخصوص.وأوضح الديك في بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن هذه القضية قد أثيرت في كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة في جلسة مجلس حقوق الانسان مؤخرا، حول حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وبهذا الصدد، أشار الديك إلى أن كلمة السفير خريشة تطرّقت إلى ضرورة انهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في "لم الشمل"، سواء أكانت مقيمة في الوطن، أم في الشتات، والتي ما زالت سلطات الاحتلال تحرمها بشكل تعسفي وغير قانوني من العيش في الوطن تحت سقف واحد، وترفض السماح لها بالقوة من ممارسة حقها في المواطنة في وطنها وفي العمل والتنقل والحركة.واكد أن الوزارة تواصل العمل على فضح هذا الانتهاك الجسيم، وتسليط الضوء عليه على المستويات الدولية كافة، وعلى مستوى الأمم المتحدة، وهيئاتها، ومجالسها، ومنظماتها المتخصصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان، بحيث ستقوم بعثة دولة فلسطين في جنيڤ باستكمال نشاطها في هذا المجال، واثارتها لهذه القضية الانسانية بامتياز، سواء عبر طلب عقد جلسات استماع خاصة او انشطة تركز على هذه القضية، او تقديم مشروع قرار فلسطيني بهذا الشأن في الوقت المناسب.