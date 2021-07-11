عاجل

  • الصحة بغزة: تسجيل 45 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

عربي

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن القوات الأمنية فككت مجموعة عبوات ناسفة استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية، بعدما زرعتها عناصر تنظيم الدولة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات، لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مناطق البلاد كافة".

وأمس السبت، قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء.

أخبار ذات صلة

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

المغرب: عيد الأضحى الأربعاء 21 تموز

المغرب: عيد الأضحى الأربعاء 21 تموز

تونس تسجل أعلى وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشار الجائحة

تونس تسجل أعلى وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشار الجائحة

6 قتلى بانفجار عبوة ناسفة في السودان

6 قتلى بانفجار عبوة ناسفة في السودان

إصابة رئيس الوزراء الجزائري بفيروس (كورونا)

إصابة رئيس الوزراء الجزائري بفيروس (كورونا)

شاهد: 4 إصابات بحريق في مسجد بالعراق

شاهد: 4 إصابات بحريق في مسجد بالعراق

السيسي يوجه لارسال مساعدات عاجلة إلى تونس

السيسي يوجه لارسال مساعدات عاجلة إلى تونس

الإمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان

الإمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي

العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي

حملة تطوعية لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع غزة

حملة تطوعية لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع غزة

تحت شعار &#34;صيفك إبداع&#34;.. مؤسسة إبداع تفتتح البرنامج التكنولوجي والتقني

تحت شعار "صيفك إبداع".. مؤسسة إبداع تفتتح البرنامج التكنولوجي والتقني

اقتحامات بنابلس واستمرار المواجهات والإرباك الليلي ببيتا وقصرة

اقتحامات بنابلس واستمرار المواجهات والإرباك الليلي ببيتا وقصرة

إصابة مواطنين بينهم أطفال باعتداء للمستوطنين بالخليل

إصابة مواطنين بينهم أطفال باعتداء للمستوطنين بالخليل

الاحتلال يعتقل شابا بعد الاعتداء عليه بسلوان

الاحتلال يعتقل شابا بعد الاعتداء عليه بسلوان

مالية غزة تعلن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

مالية غزة تعلن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

أسعار الدجاج واللحوم والبيض في أسواق غزة

أسعار الدجاج واللحوم والبيض في أسواق غزة

منوعات

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

الإمارات تمنح ياسمين عبدالعزيز الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح ياسمين عبدالعزيز الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عمرو دياب &#34;تراند&#34; على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الإطلالة

عمرو دياب "تراند" على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الإطلالة

بعد شائعات تعذيب عاملتها.. شاهد كيف دافع أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

بعد شائعات تعذيب عاملتها.. شاهد كيف دافع أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

بسبب هذه الصورة.. إيمي سمير غانم تُثير قلق الجمهور على والدتها

بسبب هذه الصورة.. إيمي سمير غانم تُثير قلق الجمهور على والدتها

بعد الانتقادات اللاذعة.. شاهد كيف رد أحمد سعد على مهاجمي صورته بالمسجد

بعد الانتقادات اللاذعة.. شاهد كيف رد أحمد سعد على مهاجمي صورته بالمسجد

بعد سلسلة من الأزمات.. منى السابر تحسم قضيتها مع ابنتها أخيرًا

بعد سلسلة من الأزمات.. منى السابر تحسم قضيتها مع ابنتها أخيرًا

شاهد: سعد لمجرد يثير الضجة ويغضب جمهوره بملابسه الجديدة

شاهد: سعد لمجرد يثير الضجة ويغضب جمهوره بملابسه الجديدة

اتهام فنانة شهيرة بسرقة مبيض شابة وإنجاب طفل.. من هي؟

اتهام فنانة شهيرة بسرقة مبيض شابة وإنجاب طفل.. من هي؟

عربي

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

المغرب: عيد الأضحى الأربعاء 21 تموز

المغرب: عيد الأضحى الأربعاء 21 تموز

تونس تسجل أعلى وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشار الجائحة

تونس تسجل أعلى وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشار الجائحة