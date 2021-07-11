شؤون فلسطينية

تحت شعار "صيفك إبداع".. مؤسسة إبداع تفتتح البرنامج التكنولوجي والتقني

رام الله - دنيا الوطن
افتتحت مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب اليوم السبت أولى لقاءات البرنامج التدريبي " التكنولوجي والتقني" تحت عنوان "قصة نجاح في العمل الحر" عبر برنامج الزووم بحضور مشرف البرنامج التدريبي الأستاذ أحمد حسونة، و محاضر اللقاء الأول الأستاذ فادي الطويل، ومشاركة (50) مشارك ومشاركة.

وقال أحمد حسونة خلال كلمة له أن اللقاء والبرنامج التدريبي، يستهدف الطلبة والخريجين، في اختصاصات الوسائط المتعددة والويب والبرمجيات وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية، والمهتمين من فئات المجتمع، من أجل تأهيل الراغبين بالعمل عبر الانترنت بالمهارات والمعرفة اللازمة لبدء مشوارهم العملي اونلاين، وشرح كيفية العمل من خلال الانترنت بشكل مستقل، ومعرفة مهارات وأدوات العمل الحر للشباب لتنمية مهاراتهم الرقمية، وتزويدهم بخبرات الأسواق العالمية ومساعدتهم على تطوير حياتهم المهنية وزيادة مصادر الدخل.

وأضاف حسونة أن البرنامج التكنولوجي والتقني يشتمل على عدد من اللقاءات التدريبية بواقع (10) ساعات تدريبية كما يحتوي على عدد من المحاور أهمها قصة نجاح في العمل الحر، وأمن الأجهزة الذكية، ومهارات المونتاج على برامج الجوال، و تأمين حسابات التواصل الاجتماعي.

وبدوره استكمل المحاضر فادي الطويل اللقاء متحدثاً عن جوانب ومحاور تتعلق بالعمل الحر منها مفهوم العمل الحر وأساسياته، مرورًا بكيفية إنشاء الملف الشخصي باحترافية على منصّات العمل الحر، ووصولًا للمهارات المتقدّمة في استراتيجيات التسويق، و إدارة المشاريع.

يشار إلى أن مؤسسة إبداع تهدف إلى اعداد وتأهيل وتمكين نخبة من الكوادر الشابة الفلسطينية للمساهمة في التغيير والتطوير والبناء الحضاري.

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