شؤون فلسطينية

اقتحامات بنابلس واستمرار المواجهات والإرباك الليلي ببيتا وقصرة

اقتحامات بنابلس واستمرار المواجهات والإرباك الليلي ببيتا وقصرة
رام الله - دنيا الوطن
تواصلت فعاليات الإرباك الليلي في بلدتي بيتا وقصرة جنوب نابلس، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عورتا جنوب شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة عورتا، وتمركزت في البلدة القديمة ومحيط الأضرحة التاريخية.

وفي بيتا، شهدت البلدة مواجهات ليلية، وتمكن خلالها الشبان من إزالة العلم الإسرائيلي على جبل صبيح.

وأصيب 51 مواطنا بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي بيتا وقصرة جنوب نابلس.

وأفاد قسم الإسعاف والطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أن 42 مواطنا أصيبوا بالاختناق وسبعة آخرون بالسقوط خلال المواجهات التي شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا.

وأوضح الهلال الأحمر أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق في بلدة قصرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وتشهد بلدة قصرة منذ عدة أيام مواجهات وفعاليات للإرباك الليلي في أعقاب استشهاد الشاب محمد حسن؛ أسوة بما يجري في بلدتي بيتا وبيت دجن.

ويشعل الشبان عشرات الإطارات في الحي الشرقي من البلدة بالإضافة إلى استخدام أضواء الكشافات والليزر تزامنا مع مواجهات يشهدها مدخل البلدة الرئيس.

وتتعرض بلدة قصرة باستمرار لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين الذين يعتدون بأسلحتهم على المواطنين الآمنين في أعمالهم ومزارعهم.

فيما يشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي الذي ينفذه ثوار بلدة بيتا ويمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتعمل وحدة الكوشوك على حرق أعداد كبيرة من الإطارات التي تغطي سماء المنطقة وأربكت المستوطنين المتواجدين على جبل صبيح.

كما يستخدم ثوار بيتا أشعة الليزر ومكبرات الصوت لخلق حالة من الإزعاج والإرباك للمستوطنين وجنود الاحتلال.

واستشهد خلال المواجهات 4 شبان وأصيب المئات بينهم العشرات بالرصاص الحي.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: شهادات حية لأسرى داخل سجون الاحتلال تعكس واقع طبي مرير

هيئة الأسرى: شهادات حية لأسرى داخل سجون الاحتلال تعكس واقع طبي مرير

العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي

العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي

لا وفيات وتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

لا وفيات وتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الخارجية: نواصل طرح قضية جمع شمل الأسر الفلسطينية على المستوى الدولي

الخارجية: نواصل طرح قضية جمع شمل الأسر الفلسطينية على المستوى الدولي

حملة تطوعية لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع غزة

حملة تطوعية لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع غزة

&#34;مجلس القضاء الأعلى&#34; يُعلن عن عدد من الوظائف

"مجلس القضاء الأعلى" يُعلن عن عدد من الوظائف

مدير مشروع المجمع الإيطالي بغزة يوضح ملابسات القرارات الفنية بالموقع

مدير مشروع المجمع الإيطالي بغزة يوضح ملابسات القرارات الفنية بالموقع

ما مصير الكتلة الخرسانية التي ظلت عالقة في برج القاهرة بغزة؟

ما مصير الكتلة الخرسانية التي ظلت عالقة في برج القاهرة بغزة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: شهادات حية لأسرى داخل سجون الاحتلال تعكس واقع طبي مرير

هيئة الأسرى: شهادات حية لأسرى داخل سجون الاحتلال تعكس واقع طبي مرير

العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي

العربية الفلسطينية: إرادة الأسرى الفلسطينيين ستبيض سجون الاحتلال الإسرائيلي

حملة تطوعية لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع غزة

حملة تطوعية لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع غزة

تحت شعار &#34;صيفك إبداع&#34;.. مؤسسة إبداع تفتتح البرنامج التكنولوجي والتقني

تحت شعار "صيفك إبداع".. مؤسسة إبداع تفتتح البرنامج التكنولوجي والتقني

اقتحامات بنابلس واستمرار المواجهات والإرباك الليلي ببيتا وقصرة

اقتحامات بنابلس واستمرار المواجهات والإرباك الليلي ببيتا وقصرة

إصابة مواطنين بينهم أطفال باعتداء للمستوطنين بالخليل

إصابة مواطنين بينهم أطفال باعتداء للمستوطنين بالخليل

الاحتلال يعتقل شابا بعد الاعتداء عليه بسلوان

الاحتلال يعتقل شابا بعد الاعتداء عليه بسلوان

مالية غزة تعلن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

مالية غزة تعلن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

منوعات

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

مبارك الهاجري يرد على أنباء انفصاله عن أحلام

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

شاهد: زينة تكشف سبب توقفها عن ارتداء الملابس المكشوفة

الإمارات تمنح ياسمين عبدالعزيز الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح ياسمين عبدالعزيز الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عمرو دياب &#34;تراند&#34; على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الإطلالة

عمرو دياب "تراند" على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الإطلالة

بعد شائعات تعذيب عاملتها.. شاهد كيف دافع أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

بعد شائعات تعذيب عاملتها.. شاهد كيف دافع أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

بسبب هذه الصورة.. إيمي سمير غانم تُثير قلق الجمهور على والدتها

بسبب هذه الصورة.. إيمي سمير غانم تُثير قلق الجمهور على والدتها

بعد الانتقادات اللاذعة.. شاهد كيف رد أحمد سعد على مهاجمي صورته بالمسجد

بعد الانتقادات اللاذعة.. شاهد كيف رد أحمد سعد على مهاجمي صورته بالمسجد

بعد سلسلة من الأزمات.. منى السابر تحسم قضيتها مع ابنتها أخيرًا

بعد سلسلة من الأزمات.. منى السابر تحسم قضيتها مع ابنتها أخيرًا

شاهد: سعد لمجرد يثير الضجة ويغضب جمهوره بملابسه الجديدة

شاهد: سعد لمجرد يثير الضجة ويغضب جمهوره بملابسه الجديدة

اتهام فنانة شهيرة بسرقة مبيض شابة وإنجاب طفل.. من هي؟

اتهام فنانة شهيرة بسرقة مبيض شابة وإنجاب طفل.. من هي؟

عربي

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال البلاد

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

المغرب: عيد الأضحى الأربعاء 21 تموز

المغرب: عيد الأضحى الأربعاء 21 تموز

تونس تسجل أعلى وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشار الجائحة

تونس تسجل أعلى وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشار الجائحة