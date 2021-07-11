مدير مشروع المجمع الإيطالي بغزة يوضح ملابسات القرارات الفنية بالموقع

رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الأشغال العامة في توضيح من رئيس فريق الإشراف على إعادة انشاء المجمع الإيطالي في غزة م. ماجد صيام بخصوص قراره بالسماح لاستخدام عدد من أسياخ حديد تسليح قديم في بعض من العناصر الخرسانية في الطابق الأرضي من مبنى رقم 3 في المجمع.حيث أفاد بأنه و نظراً لشح حديد التسليح نتيجة اغلاق المعابر طلب منه مقاول المشروع استخدام بعض من الحديد الغير جديد، وعليه قام م. ماجد بعمل فحوصات لهذا الحديد في مختبرين مختلفين، و بيّنت الفحوصات بأن الحديد أعطى القوة التصميمية المطلوبة، وبناء على نتائج الفحوصات وافق م. ماجد على الاستخدام ولمره واحدة في عناصر خرسانية كان قد تم تجهيزها للصب في المشروع.كما أوضح بأنه تم زيادة كمية الحديد بنسبة 20% كإجراء إضافي من باب الاحتياط، وبالرغم من ذلك أبدى لجنة سكان المشروع تخوفهم من هذا الامر.وأكد مدير المشروع بأن التعليمات والإجراءات والقرارات الفنية تتخذ من المهندسين في الموقع دون الرجوع للمستوى السياسي في الوزارة، وهذا ما تم في هذا الامر أيضًا حيث اتخذ القرار على المستوى الفني دون اعلام الوزير به.وبمجرد معرفة الوزير باستخدام حديد غير جديد قام باستيضاح الامر ومراجعة مدير المشروع على الفور، وعليه قام م. ماجد بإصدار امر إزالة العناصر الخرسانية التي تحتوي على حديد قديم ليتم صبها باستخدام حديد جديد.نتيجة لذلك أبدى مجلس سكان البرج ممثلين برئيس مجلس الإدارة باتصال هاتفي مع الوزير تقديرهم لاهتمام الوزير الشخصي والفوري بالأمر والحل الذي أزال أي تخوف عندهم.