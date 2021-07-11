شؤون فلسطينية

إصابة مواطنين بينهم أطفال باعتداء للمستوطنين بالخليل

إصابة مواطنين بينهم أطفال باعتداء للمستوطنين بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين جراء الاعتداء عليهم من قبل مجموعة من المستوطنين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المواطنين بينهم ثلاثة أطفال أصيبوا بعد الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين في منطقة واد الحصين بمدينة الخليل.

وسبق أن نفذ المستوطنون مساء اليوم اعتداء آخر طال المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد الأطفال برضوض.

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق.

ومنذ احتلال مدينة الخليل عام 1967م تم بناء مستوطنة "كريات أربع"، ويسعى لتحويل المدينة القديمة في الخليل إلى مستوطنة، الأمر الذي وضع الخليل والمسجد الإبراهيمي تحت سيطرة الاحتلال بشكل كامل.

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