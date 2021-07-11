الاحتلال يعتقل شابا بعد الاعتداء عليه بسلوان

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، شابا مقدسيا بعد الاعتداء بالضرب في حي بطن الهوى بسلوان بمدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر مقدسية بأن مواجهات شهدها حي بطن الهوى في سلوان بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين قاموا باعتقال الشاب واقتياده إلى جهة غير معلومة.ويشهد الحي بشكل شبه يومي اقتحامات ومواجهات واعتداءات من قبل المستوطنين على خلفية الأطماع الاستيطانية ومحاولات الإخلاء والهدم لبعض المنازل.ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.وعبر سنوات خلت، سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين ويمنع البناء غير المرخّص، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون "كامينتس"، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.