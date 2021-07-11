دعوى قضائية غير مسبوقة ضد الأسير شلبي منفذ عملية "زعترة"

رام الله - دنيا الوطنتستعد عائلة المستوطن القتيل في عملية زعترة في هذه الأيام لتقديم دعوى قضائية ضد منفذ العملية الأسير منتصر شلبي في الولايات المتحدة و"إسرائيل".وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن عائلة المستوطن القتيل في العملية "يهودا غواتا" ستقدم قريبًا دعوات قضائية موازية في الولايات المتحدة و"إسرائيل" للمطالبة بمصادرة ممتلكات الأسير شلبي بما بذلك الأرض المقام عليها منزل العائلة والذي هدمه الاحتلال قبل أيام.وتعتبر الدعوى القضائية المذكورة غير مسبوقةـ إذ لم يسبق أن تم تقديم دعوات لمصادرة ممتلكات الأسرى بما في ذلك الأراضي والعقارات.بدورها، بينت محامية العائلة من منظمة "شورات دين": "الدعوى ستكون غير مسبوقة للإمعان في ردع منفذي العمليات وعائلاتهم"، وفق قولها.وذكرت الصحيفة، أن قرار قائد جيش الاحتلال في الضفة العربية يشمل وضع اليد على الأرض المقام عليها منزل شلبي ومنع البناء عليها مجددًا وأنه لن يتم إلغاء الامر إلا بقرار من المحكمة الإسرائيلية.وكان الاحتلال قد هدم منزل عائلة الأسير شلبي قبل أيام والواقع في قرية ترمسعيا شمالي رام الله، وقتل مستوطن وأصيب آخران بعملية إطلاق نار نفذها الأسير شلبي في 2 آيار/ مايو الماضي، وانسحب من المكان ليتم اعتقاله بعدها بيومين قرب رام الله.