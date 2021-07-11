أهالي حوارة يصدون هجوما للمستوطنين استهدف منازل المواطنين

رام الله - دنيا الوطنتصدى عدد من أهالي بلدة حوارة، مساء السبت، هجوما لقطعان المستوطنين استهدف منازل المواطنين في البلدة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين قاموا بمهاجمة منازل المواطنين في بلدة حوارة، الأمر الذي أدى إلى وقوع أضرار ببعضها، قبل أن يبادر العشرات من الشبان إلى صد الهجوم وطرد المستوطنين من المكان.وذكرت المصادر بأن قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشرعت بتأمين خروج المستوطنين قبل أن تندلع مواجهات محدودة مع الشبان المتواجدين على أطراف القرية.